Pixel 6 : le prix fuite avant l’annonce, il est moins cher que prévu

Les Pixel 6 seraient finalement moins chers que prévu. D'après une nouvelle fuite, le smartphone de Google serait proposé au prix de départ de 649 € en Europe, à peine plus cher que le Pixel 5 sorti l'an dernier.

Il y a quelques semaines, Google a laissé entendre que les Pixel 6 s'imposeront parmi les smartphones les plus haut de gamme, face à des rivaux comme l'iPhone 13. D'après Rick Osterloh, responsable du hardware des Pixel, les Pixel 6 ont ce qu'il faut pour rivaliser avec les smartphones les plus premium de Samsung ou Apple.

Pour Google, les Pixel 6 sont pensés comme “un produit haut de gamme”. Dans ces conditions, la plupart des observateurs se sont attendus à ce que Google revoit le prix de ses smartphones à la hausse en se calquant sur la grille tarifaire des téléphones premium. De fait, on s'attendait à ce que les Pixel 6, du moins la version Pro, passent la barre symbolique des 1000 euros.

Un prix de départ de 899 euros pour le Pixel 6 Pro

D'après les informations de Brandon Lee, le vidéaste derrière This is Tech Today, ce n'est finalement pas le cas. Citant les informations fournies par une source anonyme, il affirme que Google commercialisera le Pixel 6 standard au prix de 649 € en Europe. Le smartphone ne serait pas beaucoup plus cher que son prédécesseur, qui était clairement orienté milieu de gamme. Pour rappel, le Pixel 5 était vendu au prix de départ de 629 € sur le marché européen. C'est une surprise au vu de la fiche technique présumée du terminal.

De son côté, le Pixel 6 Pro serait disponible en Europe au prix de départ de 899 €. Il n'est pas impossible qu'une édition comportant davantage de stockage interne ou de mémoire vive passe la barre des 1000 euros. Du reste, on rappellera que les prix peuvent fortement varier d'un pays à un autre, notamment en fonction des taxes locales.

Dans la foulée, Brandon Lee confirme la date de la présentation des Pixel 6. D'après ses informations, Google annoncera les nouveaux Pixel dès le 19 octobre 2021. La sortie dans les magasins serait prévue le 28 octobre 2021. C'est également l'avis de Jon Prosser, leaker américain bien connu pour ses fuites sur Apple. On vous en dit plus dès que possible sur les Pixel 6. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.