Pixel 5 XL : voici le design du futur smartphone grand format de Google

Le Pixel 5 XL continue d’apparaître sur la toile. Plusieurs mois avant le lancement, un informateur a mis en ligne plusieurs rendus 3D montrant le design du smartphone grand format de Google sous toutes les coutures. On y découvre notamment un écran troué, un lecteur d'empreintes digitales au dos et un appareil photo disposé dans un carré.

Il y a quelques jours, le blog Pigtou et @xleaks7 ont publié des rendus 3D du Pixel 5. Ces modélisations sont basées sur les schémas de fabrication en fuite du smartphone. Aujourd’hui, les informateurs continuent sur leur lancée avec des visuels dédiés au Pixel 5 XL, la version sublimée d’un écran plus grand.

Lecteur d'empreintes au dos plutôt que Face Unlock…Google retourne en arrière

Sur la face avant, le smartphone est recouvert d’un écran QHD troué de 6,12 pouces, avance Pigtou. De ce côté là, le terminal est très similaire à son prédécesseur, le Pixel 4 XL, et au Pixel 4a, dont l’annonce est imminente. On retrouve aussi les mêmes fines bordures légèrement incurvées. Contrairement aux rumeurs, l’encoche ne fera pas son grand retour cette année.

La face arrière du Pixel 5 XL risque de faire couler beaucoup d’encre. En effet, on aperçoit un lecteur d'empreintes digitales traditionnel similaire à celui des Pixel 3. Comme le montraient récemment plusieurs coques en fuite, Google a visiblement décidé de remplacer la reconnaissance faciale 3D du smartphone par un scanner d'empreintes « à l’ancienne ».

D’après les informations apparues récemment, la firme de Mountain View aurait décidé de faire l’impasse sur la technologie Face Unlock afin de réduire les coûts de production. Suite à l’échec commercial des Pixel 4, Google souhaiterait en effet commercialiser les Pixel 5 en tant que milieu de gamme.

Enfin, on notera le retour du port jack, une connectique en voie de disparition et absente des derniers Pixel 4. A la surprise générale, les Pixel 5 pourraient signer le retour du port, abandonné par Google depuis les Pixel 2. Encore au point commun avec les smartphones milieu de gamme de la marque. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.