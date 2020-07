Pixel 5 : voilà à quoi pourrait bien ressembler le prochain smartphone de Google

Le Pixel 5 n’a toujours pas de date de sortie. En attendant une officialisation dans le courant de l’année 2020, le site Pigtou vient de publier quelques concepts du prochain smartphone de la firme de Mountain View.

Tandis que les rumeurs et bruits de couloir concernant le Pixel 4a vont bon train, le mystère autour du Pixel 5 est toujours entier. D’après les dernières informations parues sur le net, Google pourrait décider de reporter la sortie de son prochain smartphone à la fin d’année 2020, voire début 2021. La crise sanitaire serait en partie responsable de ce report. En outre, il est probable que Google veuille offrir un maximum d’espace médiatique au Pixel 4a, dont le lancement serait toujours prévu en octobre 2020.

En attendant une présentation officielle, le blog Pigtou et @xleaks7 ont donné vie au futur smartphone de milieux de gamme via des modélisations 3D inédites, basées sur les différentes informations disponibles à ce jour sur le Pixel 5.

Le plus compact de tous les Pixel

Comme en attestent de nombreuses rumeurs, le Pixel 5 devrait être le Pixel le plus compact et le plus petit de l’histoire de la gamme. Ainsi, le Pixel 5 sur ces rendus affiche 144,6 mm de longueur, 70,4 mm de large et 8 mm d’épaisseur. L’épaisseur passe à 9,5 mm en rajoutant ce capteur photo que certains trouvent aussi moche que celui de l’iPhone 11. Concrètement, le Pixel 5 arbore ici des dimensions similaires à celles de l’iPhone XS, et légèrement inférieures à celles de l’iPhone 11.

Un design proche du Pixel 4

Le design est sans surprise très proche de celui du Pixel 4. On retrouve ces bords arrondis et ce capteur en poinçon dans le coin supérieur gauche de la dalle. Le capteur d'empreintes digitales a migré à l’arrière au centre, à quelques millimètres du module photo. Le port USB Type-C occupe la base du smartphone, accompagné des haut-parleurs caractéristiques des Pixel. En outre, il semblerait que les côtés et la face arrière soient fabriqués avec des matériaux différents. En l’occurrence, de l’aluminium pour les parties latérales, et du verre pour l’arrière.

Source : Pigtou