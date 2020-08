Le Pixel 5 aurait un immense écran OLED 120 Hz

Google a officialisé l’arrivée du Pixel 5, sans préciser la fiche technique. Quelques détails sur son écran viennent d’être dévoilés par un analyste financier. La dalle serait OLED et son taux de rafraichissement serait de 120 Hz. Elle mesurerait 6,67 pouces, soit l’affichage le plus grand jamais intégré à un Pixel. Et elle serait produite chez Samsung et BOE.

Google a officialisé en début de semaine le Pixel 4a dont nous avons d’ores et déjà publié un test complet. Ce smartphone milieu de gamme, vendu 349 euros, est une belle réalisation, dotée d’une fiche technique équilibrée et de belles qualités en photo. Un smartphone qui se veut donc être une alternative très intéressante à l’iPhone SE (2020) et au OnePlus Nord.

Conjointement à la présentation complète du smartphone milieu de gamme, Google a annoncé l’arrivée le 8 octobre prochain de deux autres modèles : le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5. Si le premier devrait certainement être un Pixel 4a doté d’un meilleur chipset, le second devrait s’appuyer sur un design différent et une fiche technique premium (voire haut de gamme). « Devrait », car Google n’a officialisé aucun détail technique sur ces deux terminaux outre le fait qu’ils seront compatibles 5G.

D’ici le début du mois d’octobre, nous pourrons cependant compter sur les nombreuses fuites qui dévoileront les principaux détails techniques sur le Pixel 5. Et la première vient justement de tomber. Elle émane de Ross Young, le directeur de l’institut d’étude DisplaySearch. L’analyste a publié sur Twitter un message à propos de l’écran du prochain flagship de Google. Message que vous pouvez retrouver en fin de cet article.

Le plus grand écran dans un Pixel

Selon Ross Young, Google aurait prévu d’intégrer le plus grand écran jamais offert à un Pixel. La dalle mesurerait 6,67 pouces, soit 0,37 pouce de plus que l’écran du Pixel 4 XL. Pour expliquer cette différence, il suffit de comparer le design du Pixel 4 XL et du Pixel 4a : il n’y a plus de bordure autour de l’écran, le haut-parleur est caché entre l’écran et le châssis et le capteur selfie est placé dans un trou. Une fuite précédente affirmait déjà que le Pixel 5 serait également le plus compact des grands Pixel.

Autres informations dévoilées, l’écran du Pixel 5 serait OLED et profiterait d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, soit l’un des taux les plus fluides en téléphonie actuellement. Il n’est pas précisé si ce taux sera variable afin de rendre la plate-forme moins énergivore. Enfin, cette dalle serait fabriquée par Samsung Display et par l’équipementier chinois BOE.