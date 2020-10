Google désactive la retouche des selfies par défaut sur les Pixel 5, Pixel 4a et Pixel 4a 5G. La firme de Mountain View craint que les filtres correcteurs appliqués sur les autoportraits aient un effet néfaste sur la manière dont les utilisateurs perçoivent leur visage. Dans la même optique, Google affichera un avertissement lors qu'un usager décide d'appliquer un filtre sur ses selfies.

“Nous avons cherché à mieux comprendre l'effet que les selfies filtrés pourraient avoir sur le bien-être des gens, en particulier lorsque les filtres sont activés par défaut” explique Vinit Modi, directeur produit chez Google dans un billet de blog. Après avoir réalisé plusieurs études, et consulté “des experts en santé infantile et mentale du monde entier“, Google s'est rendu à l'évidence : les filtres photos appliqués par défaut ont un impact négatif sur le bien-être psychologique des utilisateurs, surtout des plus jeunes.

Les filtres pour selfies sont dangereux pour le bien-être mental, avance Google

“Ces filtres par défaut risquent finalement de définir une norme de beauté à laquelle certaines personnes se comparent” regrette le cadre. Plusieurs études démontrent que les adolescents, essentiellement les filles, entretiennent un rapport conflictuel avec les selfies. Les psychologues Mark D. Griffiths et Janarthanan Balakrishnan estiment d'ailleurs que de nombreuses adolescentes ont développé une addiction aux selfies ces dernières années. Si les selfies ne reflètent pas la réalité, certaines ados en viennent à rejeter leur apparence physique, entraînant dépression et mauvaise estime de soi.

Sur le même sujet : L’addiction aux selfies est officiellement reconnue comme une maladie mentale

Désormais conscient de l'impact des filtres selfies appliqués par défaut, Google a décidé d'agir. “Vous devez choisir si et quand votre apparence est modifiée sur les images. Les paramètres de retouche de visage doivent être désactivés par défaut” détaille Vinit Modi. Sur les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5, Google désactivera donc la retouche des selfies, qui était jusqu'ici appliquée par défaut sur tous les portraits, contribuant à creuser le fossé entre l'image numérique et la réalité. Les anciens Pixel devraient suivre lors d'une future mise à jour.

Ce n'est pas tout. Google ajoute aussi des avertissements dans l'interface de l'application photo des Pixel. Lorsqu'un filtre est appliqué, un encart précisera clairement que les clichés sont retouchés. De même, la firme va bannir toutes références au mot “beauté” au sein de l'interface. Que pensez-vous des précautions prises par Google ? On attend votre avis dans les commentaires.