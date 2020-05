Pixel 4a : les fonds d’écran sont déjà disponibles, voici comment les télécharger

Les fonds d’écran officiels du Pixel 4a de Google sont d’ores et déjà disponibles en ligne. Plusieurs semaines avant la présentation, il est déjà possible de télécharger ces fonds très colorés sur son smartphone. On vous explique comment faire ci-dessous.

En partenariat avec nos confrères de XDA Developers, le vidéaste derrière la chaîne YouTube TecnoLike Plus a mis en ligne les 16 fonds d’écran officiels du Pixel 4a. Le YouTubeur est en effet parvenu à mettre la main sur un exemplaire du smartphone bien avant sa sortie sur le marché. Récemment, il a d’ailleurs publié plusieurs benchmarks ainsi qu’un test complet de l’appareil photo.

Sur le même sujet : Le Pixel 4a avec 128 Go de stockage serait vendu à seulement 349€, moins cher que le Pixel 3a

Comment télécharger les fonds d’écran officiels du Pixel 4a sur son smartphone ?

Fidèle à ses habitudes, Google a mis au point des fonds plutôt colorés. On retrouve les couleurs vives qui composent le logo et l’identité visuelle de la marque. Comme toujours, le fabricant mise sur de grands aplats de couleur et des graphismes enfantins.

Sans surprise, de nombreux fonds d’écran permettent de cacher ingénieusement le trou dans l’écran du smartphone. Le Pixel 4a est en effet le premier téléphone de Google qui soit recouvert d’un écran poinçonné. Pour rappel, Google lance une nouvelle collection de fonds à l’occasion de la sortie de chaque nouveau Pixel.

Pour télécharger les fonds d’écran ci-dessous en qualité optimale (2340×1080 pixels), il suffit de cliquer sur l’image choisie. Le fond s’ouvrira alors en grand format sans aucune compression. Il suffira d’enregistrer l’image dans la galerie de votre smartphone et de la choisir comme fond d’écran.

Pour mémoire, Google présentera le Pixel 4a au début du mois de juin 2020 lors de la conférence en ligne dédiée à Android 11. Que pensez-vous de ces fonds ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers