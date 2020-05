Pixel 4a : un test complet de l’appareil photo a fuité

Le Pixel 4a continue de faire parler de lui ! Quelques semaines avant son lancement, un Youtubeur a mis en ligne le test complet de l’appareil photo du smartphone. Le vidéaste a notamment pu essayer avant tout le monde le mode nuit et le mode Astrophotography de Google. Dans la foulée, la fuite confirme la fiche technique complète de l’appareil photo.

Le vidéaste derrière la chaîne YouTube TecnoLike Plus a pu mettre la main sur un Pixel 4a quelques semaines avant sa sortie. Pour l’heure, il s’est contenté de mettre en ligne un test de l’appareil photo du téléphone. Comme prévu, le Pixel 4a est équipé d’un capteur photo unique de 12,2 mégapixels (f/1,73) au dos, le Sony IMX363 (le même que sur les Pixel 3 et Pixel 3a). Dans le trou dans l’écran, Google a placé un capteur photo de 8 mégapixels (f/2,0), le Sony IMX355.

Le vidéaste commence la vidéo en précisant que le Pixel 4a testé tourne sous une version non finalisée de son logiciel. D’ici la sortie, Google devrait déployer des mises à jour afin d’ajuster certaines fonctionnalités. Les résultats obtenus par TecnoLike Plus sont donc susceptibles de varier.

Sans surprise, le Pixel 4a permet de réaliser des clichés très réussis. Dans son test, le vidéaste loue l’excellent niveau de détails, une restitution des couleurs efficace et les performances du mode portrait. Comme toujours, Google compense l’intégration d’un hardware famélique avec des algorithmes dédiés au traitement de l’image. TecnoLike Plus a ainsi été impressionné par le mode Astrophotography, apparu pour la première fois avec les Pixel 4. Le testeur regrette néanmoins l’exposition de l’appareil photo, correcte mais perfectible.

Aux dernières nouvelles, Google lancera le Pixel 4a sur le marché dès le 22 mai prochain. Orienté milieu de gamme, le smartphone serait tarifé autour des 400 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Pixel 4a dans les commentaires ci-dessous.