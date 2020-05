Pixel 4a : la sortie du smartphone aurait été repoussée jusqu’en juin

L’officialisation du Pixel 4a aurait été repoussée, à en croire une nouvelle fuite en provenance d’Allemagne. Le successeur du Pixel 3a pourrait en effet ne pas être annoncé demain, comme cela aurait été prévu depuis des mois, mais quelques semaines plus tard en même temps que l’annonce de la première beta d’Android 11, prévue le 3 juin.

Comme vous le savez, tous les événements majeurs, que ce soit en électronique, en jeu vidéo ou encore en automobile, ont été annulés à cause de l’épidémie mondiale de coronavirus. Même les salons qui auront lieu en septembre commencent d’annoncer leur annulation, à l’image du Tokyo Game Show qui égaie la rentrée scolaire depuis plus de 25 ans et qui, pour la première fois, n’aura pas lieu en septembre.

Parmi les grands événements annulés, vous retrouvez Google I/O, la conférence annuelle de la firme de Mountain View dédiée aux développeurs. Elle aurait dû ouvrir ses portes demain 12 mai 2020. Et elle aurait dû être l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés, dont un premier jet d’Android 11 et le Pixel 4a, un smartphone milieu de gamme. Remplaçant du Pixel 3a, ce mobile a fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines, dont un test complet de son appareil photo.

Attendu donc demain initialement, le téléphone aurait dû être annoncé en mai, selon les dernières fuites. Mais Google aurait décidé de repousser une fois encore son lancement au début du mois de juin. L’information émane du blog allemand Caschys qui a publié un billet basé sur un document interne de l’opérateur Vodafone. Dans ce document, la date de commercialisation du Pixel 4a a changé. Elle est passée du 22 mai au 5 juin.

Annoncé en même temps qu’Android 11 ?

Sans surprise, cette date suit de quelques heures seulement la conférence en ligne que Google a prévu d’organiser pour annoncer Android 11 (conférence qui remplacera l’annonce prévue initialement au Google I/O). Cet événement aura lieu le 3 juin. Et la publication de la première beta publique y est attendue. Dans le teaser publié par Google pour annoncer cette conférence, la firme avoue à demi-mot qu’il y aura quelques surprises. Et le Pixel 4a devrait être l’une d’elles.

Annoncé le 3 juin donc, puis commercialisé progressivement partout dans le monde (et donc autour du 5 juin en Europe), le Pixel 4a devrait être un smartphone plutôt petit par la taille, mais avec une fiche technique milieu de gamme premium, basé sur un Snapdragon 730, 6 Go de mémoire, 64 Go de stockage, une batterie de 3080 mAh, un écran Full HD+ de 5,83 pouces, un seul capteur photo de 12,2 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels.

Source : Caschys Blog