Pixel 4a : la sortie du smartphone en mai se précise

Le Pixel 4a est en route pour une date de sortie le 22 mai à en croire un document interne issus de l’opérateur Vodafone Allemagne. En réalité, Google pourrait présenter le smartphone une semaine en amont à une date qui pourrait correspondre à un événement virtuel de remplacement de Google I/O 2020.

Le blog allemand Caschys affirme que les opérateurs commenceront à vendre le Pixel 4a le 22 mai. Le blog s’appuie pour cela sur des documents internes de Vodafone Allemagne. Cette date correspond à l’hypothèse la plus probable de lancement pour le Pixel 4a.

En effet, avec le coronavirus, Google a dû annuler sa conférence Google I/O 2020. L’événement est en général l’occasion de dévoiler de nouveaux smartphones. Google n’a rien annoncé pour le moment – et a même suggéré qu’il n’y aurait pas d’événement en ligne. Mais on s’attend à ce que la firme organise quand même quelque chose en remplacement. Comme la plupart de ses concurrents.

Google I/O 2020 était initialement prévu sur trois jours, du 12 au 14 mai 2020. Et on s’attendait à l’origine à ce que le Pixel 4a y soit dévoilé. Du coup, il y a des chances pour que le nouveau smartphone soit dévoilé et mis en vente dans le courant du mois de mai. La date du 22 mai n’est néanmoins pas à prendre au pied de la lettre. Ce que le rapport dit, c’est que Vodafone va vraisemblablement lancer le smartphone en Allemagne à cette date.

Ce qui signifie que les autres opérateurs en Europe et dans le monde vont peut-être mettre le smartphone en vente le même jour ou avec un peu de décalage. Or si Google a effectivement prévu de mettre quelque chose en ligne, on devrait pouvoir découvrir le smartphone de quelques jours à une semaine avant sa mise en vente. Attendez-vous le Pixel 4a avec impatience ? Partagez votre retour dans les commentaires !

Source ; Android Central