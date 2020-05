Pixel 4a : un benchmark dévoile la fiche technique sur Geekbench

Le Pixel 4a apparaît dans un premier benchmark sur Geekbench. Ce benchmark offre un premier aperçu des performances du smartphone milieu de gamme et confirme plusieurs éléments clés de la fiche technique, comme le SoC et la quantité de mémoire vive intégrée.

Ce samedi 2 mai 2020, un premier benchmark du Google Pixel 4a a été mis en ligne sur le site de Geekbench. Orienté milieu de gamme, le smartphone grimpe à 2,529 en single core et à 6,366 en multi core. Sans surprise, il est donc largement plus véloce que son prédécesseur, le Pixel 3a. Avec son Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM, le terminal n’atteignait que 1614 en single core et 5061 en multicore. Par contre, le Pixel 4a ne fait pas le poids face aux Pixel 4 et Pixel 4 XL, plus hauts de gamme et équipés d’un Snapdragon 855 et 6 Go de mémoire vive.

Google Pixel 4a : Snapdragon 730, 6 Go de RAM et Android 10

Dans la foulée, le benchmark confirme aussi des points importants de la fiche technique du smartphone. Comme prévu, il est alimenté par le SoC Snapdragon 730 de Qualcomm épaulé par 6 Go de mémoire vive. Pour l’heure, on ignore s’il s’agit de la version standard du chipset ou du Snapdragon 730G, une édition dopée pour le gaming. Néanmoins, d’après les informations de 9to5Google, il s’agirait plutôt du Snapdragon 730 standard. Enfin, le Pixel 4a tourne évidemment sous Android 10, la dernière version de l’OS mobile de Google. Pour rappel, le smartphone fera partie des premiers terminaux à pouvoir installer Android 11.

La présence du benchmark confirme l’arrivée imminente du Pixel 4a sur le marché. Aux dernières nouvelles, Google devrait vraisemblablement lancer le Pixel 4a en Europe dès le 22 mai 2020. On vous en dit plus dès que possible sur le nouveau flagship killer de Google. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Pixel 4a dans les commentaires ci-dessous.