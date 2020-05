Pixel 4a : une nouvelle fuite dévoile toute la fiche technique

Le Pixel 4a de Google continue de faire parler de lui. Plusieurs semaines avant la conférence de lancement, un YouTubeur cubain a publié une vidéo de présentation complète du smartphone. La fuite dévoile l’intégralité de la fiche technique du nouveau milieu de gamme de Google.

Julio Lusson, le vidéaste derrière la chaîne YouTube TechnoLike Plus, est parvenu à mettre la main sur un exemplaire du Pixel 4a avant sa sortie sur le marché. L’homme s’est déjà illustré en publiant un test complet de l’appareil photo du Pixel 4a et une série de benchmarks. Aujourd’hui, Lusson a mis en ligne sur YouTube une vidéo où il présente dans les détails la fiche technique du smartphone. On notera que le terminal apparaît aussi à de multiples reprises à l’écran, confirment une nouvelle fois son design.

Voici la fiche technique complète du Pixel 4a

Le Pixel 4a mesure 144,2×69,4×8,4mm et pèse entre 135 et 140 grammes, explique Julio Lusson. Il est recouvert d’un écran AMOLED de 5.81 pouces FHD+ cantonné à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Sans surprise, il est alimenté par le SoC Snapdragon 730 de Qualcomm et équipé du GPU Adreno 618. L’autonomie est confiée à une batterie de 3.080mAh.

Le vidéaste confirme l’existence d’une version avec 128 Go de stockage interne. L’an dernier, Google cantonnait le Pixel 3a à seulement 64 Go de stockage interne. Le smartphone est équipé d’un port jack, une connectique en voie de disparition et absente des Pixel 4. Le vidéaste confirme aussi l’absence de la technologie Active Edge, présente depuis les Pixel 2.

Enfin, l’appareil photo au dos est bien constitué d’un capteur de 12.2 mégapixels, le Sony IMX363. Dans le poinçon dans l’écran, Google a placé le Sony IMX355, un module de 8 mégapixels. Nous avons mis à jour la fiche technique du Pixel 4a suivant les indications fournies par la vidéo de Julio Lusson. Pour mémoire, Google devrait présenter le Pixel 4a dès le 3 juin 2020 lors de la conférence dédiée aux nouveautés d’Android 11.