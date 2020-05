Pixel 4a : Google abandonnerait la technologie Active Edge

Le Pixel 4a ne serait pas équipé de la technologie Active Edge, révèle une fuite. Google aurait en effet décidé d’abandonner les bords sensibles à la pression, pourtant présents depuis les Pixel 2. Il ne sera donc pas possible de lancer Google Assistant en pressant les bords du smartphone.

En 2017, Google a intégré à ses Pixel 2 une fonctionnalité baptisée Active Edge. Inspirée de la technologie Edge Sense développée par HTC, cette option permet de contrôler le smartphone en pressant les bords. Deux actions sont disponibles par défaut : serrer les bords pour lancer Assistant et presser pour mettre un appel en sourdine. Il est aussi possible de retarder un réveil d’une simple pression. Cette technologie a fait son retour sur les Pixel 3, Pixel 3a et sur les Pixel 4.

Sur le même sujet : Pixel 4a – Google vendrait la version 128 Go 349 $, moins cher que l’iPhone SE 2020

Et le Pixel 5 ?

On s’attendait donc à retrouver les bords Active Edge sur le Pixel 4a, le prochain milieu de gamme de Google. D’après Stephen Hall, journaliste réputé chez 9to5Google, ce n’est pas le cas. Google aurait décidé de faire l’impasse sur les bords sensibles à la pression. L’option n’est en tout cas pas intégrée sur le Pixel 4a consulté par le journaliste. C’est le premier Pixel depuis 2017 à ne pas être doté de la technologie inventée par HTC.

Pour l’heure, on ignore si cette décision est uniquement réservée au Pixel 4a ou si tous les futurs smartphones de la marque abandonneront Active Edge. Il reste possible que le Pixel 5, attendu dans le courant de l’automne, soit équipé des bords sensibles à la pression.

Quoi qu’il en soit, on notera que Google semble revoir une partie des fonctionnalités de ses Pixel. Toujours d’après Stephen Hall, le Pixel 5 devrait en effet abandonner Motion Sense, la technologie de Google qui permet d’interagir avec le smartphone sans le toucher. Motion Sense est pourtant apparu l’an dernier sur les Pixel 4. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.