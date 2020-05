Pixel 4a : il serait encore moins cher que le Pixel 3a

Le Pixel 4a serait finalement moins cher que son prédécesseur. D’après une nouvelle fuite, le smartphone serait vendu au prix de départ de 349 dollars, soit 50 dollars de moins que le Pixel 3a. De plus, Google proposerait cette année 128 Go de stockage interne sur le modèle standard, contre seulement 64 l’an dernier.

Il y a quelques semaines, plusieurs fuites affirmaient que le Pixel 4a serait vendu au même prix que le Pixel 3a, soit à 399 euros. Stephen Hall, journaliste chez 9to5Google, affirme désormais que le smartphone sera proposé au prix de départ de 349 dollars. Au vu des habitudes de Google en la matière, on peut tabler sur un prix européen situé autour des 349 euros.

Sur le même sujet : des benchmarks dévoilent un aperçu de ses performances du Pixel 4a

Le Pixel 4a avec 128 Go de stockage serait vendu à seulement 349€

Google aurait donc décidé de revoir ses prix à la baisse par rapport à la précédente génération. On rappellera que ce n’est pas la première fois que la firme de Mountain View procède de la sorte. L’an dernier, Google a lancé son Pixel 4 au prix de départ de 769€, soit 90 euros de moins que le Pixel 3 lancé en fin 2018. La marque ambitionne de proposer des alternatives moins coûteuses aux smartphones les plus chers du marché.

De plus, Google intégrerait davantage de stockage interne. Le Pixel 4a de départ serait équipé de 128 Go de stockage interne, contre seulement 64 Go pour le Pixel 4a. Google proposerait donc le double du stockage de l’iPhone SE d’Apple à un prix inférieur. Cantonné à 64 Go, le smartphone abordable d’Apple est vendu au prix de départ de 489 euros.

Pour rappel, Google devrait présenter le Pixel 4a dès le 3 juin 2020 lors de la conférence dédiée aux nouveautés d’Android 11. Nous en saurons plus sur son prix lors de la présentation. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Pixel 4a dans les commentaires ci-dessous.