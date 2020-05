Google Pixel : un brevet révèle qu’un smartphone pliable « à coulisses » est dans les cartons

Le Google Pixel existera-t-il bientôt en version pliable ? C’est en tout cas ce que suggère un nouveau brevet repéré dans une base de données officielle américaine. L’approche retenue par Google serait celle d’un appareil dont l’écran flexible peut s’étendre une fois déplié grâce à un système coulissant.

Google semble s’intéresser de très près aux smartphones pliables. C’est en tout cas ce que révèle un nouveau brvet repéré dans la base de données américaine du US Patents Office. L’approche retenue est plus sophistiquée que celle d’un appareil hybride smartphone/tablette articulé autour d’une charnière. La technologie mobilise elle aussi un vaste écran flexible.

Et lorsqu’il est dans sa position la plus compacte, plié, l’appareil ressemble à s’y méprendre à d’autres smartphones pliables que l’on a découvert ces derniers mois, notamment celui de Xiaomi qui se replie vers l’extérieur. Or, une fois déplié, il semble qu’un système de coulisses permet de dérouler ou rouler cet écran pour augmenter ou réduire à l’envi la surface du mode tablette.

L’appareil est décrit par les documents à la fois comme un smartphone et une tablette. L’écran coulissant comme réponse aux smartphones pliables n’est pas tout à fait inédite. Plusieurs constructeurs de premier plan comme Samsung ont déposé des brevets semblables. Le constructeur TCL a même présenté un prototype de ce type d’appareils, démontrant par ricochet leur faisabilité.

Lire également : Cette batterie flexible est prête pour les prochains smartphones pliables et bracelets connectés

Néanmoins il semble ici que le saut ne soit pas total, et que Google cherche à mixer les deux approches. Reste à savoir à quel horizon Google pourrait bien lancer un tel appareil. Le constructeur a pour habitude de ne pas se précipiter sur le marché. Il se pourrait donc que la firme attende que d’autres constructeur ne proposent leur produit pour en apprécier les qualités et les défauts et améliorer son propre Pixel pliable.

Source : Techradar