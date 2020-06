Pixel 4 : la dernière mise à jour simplifie la prise de vidéos mais fait bugguer les Pixel 2

Les propriétaires de Pixel 4 et Pixel 4 XL remarquent l’apparition de nouvelles fonctionnalités dans l’application Appareil photo Google lors de la prise de vidéo, après la dernière mise à jour. Des propriétaires de Pixel 2 rapportent néanmoins que le capteur photo principal de leur smartphone ne fonctionne plus.

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour de l’application Appareil photo Google (Google Camera) pour les Google Pixel. La version 7.4.104 ajoute quelques nouveautés utiles lors de la captation de vidéo sur les Pixel 4. Comme vous pouvez le voir dans les captures en fin d’article, un nouveau slider fait son apparition lors de la prise de vidéo. Ce slider autorise un zoom jusqu’à 8x que vous pouvez dynamiquement ajuster durant la prise de vidéo.

L’autre nouveauté améliore le menu flottant qui permettait jusqu’alors d’activer ou de désactiver le flash. Ce menu facile d’accès permet désormais de changer de résolution (FHD ou 4K) ainsi que le nombre d’images par secondes. Pour l’heure, néanmoins, il faut noter qu’il reste toujours impossible d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par secondes – quand bien même des smartphones haut de gamme concurrents le permettent.

En lisant les commentaires sur Google Play Store on se rend par ailleurs compte que de nombreux propriétaires de Pixel 2 ne peuvent plus utiliser le capteur principal de leur smartphone après la mise à jour. Un utilisateur explique par exemple : « J’ai un Pixel 2 et depuis la dernière mise à jour de mon téléphone je ne peux plus prendre de photo avec mon cellulaire avec la camera à l’arrière. L’application se ferme dès ouverture ! ».

Un autre : « Camera arriere ne fonctionne plus ni aucune autre appli la reconnais.. par contre celui pour selfie est ok si j’arrive a la changer avan (sic) que l’appli ce referme tout seul en l’ouvrant ». Pour l’heure Google ne s’est livré à aucun commentaire malgré le signalement. Pour installer la dernière version de Google Camera sur votre Pixel passez simplement par le Google Play Store, ou, le cas échéant, vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour télécharger directement l’APK de l’application.

Bien sûr si vous avez un Pixel 2, nous vous recommandons de passer si possible cette mise à jour, en attendant que Google patche l’application.

