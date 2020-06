Pixel 4 : une mise à jour améliore enfin l’autonomie de la batterie

Google déploie une nouvelle vague de mises à jour sur les Pixel 4 et Pixel 4XL. Parmi les fonctionnalités annoncées par le constructeur américain, on trouve notamment « la batterie intelligente ». Concrètement, cette nouvelle option vise à augmenter l’autonomie de la batterie de votre smartphone en adaptant la consommation d’énergie à vos habitudes et vos usages. Explications.

L’autonomie est l’un des gros défauts du Pixel 4 et du Pixel 4 XL. Sur ce point, Google est loin derrière le reste de la concurrence. D’après nos tests, le Pixel 4 XL tient une journée et demie avec une seule recharge. De son côté, le Pixel 4 ne parvient même pas à survivre à une journée complète.

Sur le même sujet : deux employés clés de Google démissionnent suite à l’échec du Pixel 4

Comment fonctionne la batterie intelligente sur les Google Pixel ?

Pour corriger le tir, Google a lancé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité sur tous les Pixel, à l’exception des modèles de première génération. Baptisée « Adaptive Battery », cette option permet au smartphone d’apprendre de vos habitudes et de vos usages. Concrètement, le Pixel va adapter sa consommation d’énergie sur base de la façon dont vous utilisez votre appareil.

Si vous avez l’habitude d’utiliser intensivement votre smartphone de 21H à 23H, pour regarder des séries sur Netflix avant de dormir par exemple, des algorithmes vont ajuster automatiquement la consommation énergétique. Par exemple, les tâches en arrière plan seront momentanément interrompues. Les applications peu utilisées dans cette tranche horaire seront mises en pause. Toute l’énergie sera réservée pour les applications que vous utilisez généralement à cette heure là.

De plus, votre smartphone peut même estimer à quelle heure il tombera à court de jus. Pour activer cette option, une fois la dernière mise à jour installée, il suffit de vous rendre dans Paramètres> Batterie> Batterie intelligente. Pour l’heure, le firmware est encore en cours de déploiement sur les Pixel.

Ce n’est pas la seule nouveauté ajoutée aux Pixel avec ces mises à jour. Parmi les fonctionnalités majeures, on trouve aussi Personal Safety, une option qui détecte les accidents de voiture et prévient les secours automatiquement, et Bedtime, une nouveauté capable de limiter l’apparition de notifications quand l’heure du coucher approche. Que pensez-vous de ces nouveautés ? Avez-vous remarqué la différence sur votre Pixel 4 ou Pixel 4 XL ? On attend votre avis dans les commentaires.