Google a vendu plus de smartphones que OnePlus en 2019

La division smartphone d Google se porte très bien. En effet, la firme de Mountain View a écoulé 7,2 millions de produits l’année dernière. La meilleure performance de son histoire qui lui permet de passer devant un concurrent direct, à savoir OnePlus.

Les smartphones Pixel de Google se vendent bien. En effet, jamais ils n’avaient connu un tel succès. En 2019, ce sont 7,2 millions de terminaux Pixel qui ont été vendus à travers le monde. Toute proportion gardée, c’est une performance qui reste tout de même loin des constructeurs phares du marché.

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN

— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020