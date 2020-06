Pixel 4a : bonne nouvelle, la recharge sans fil semble de la partie

Contrairement au Pixel 3a de Google sorti l’an dernier, son successeur, le Pixel 4a, pourrait finalement profiter de la recharge sans fil. C’est ce que révèlent des rendus de l’appareil dévoilés par le fabricant de coques ESR. Une grande première pour un smartphone abordable signé Google.

Des rendus diffusés par le fabricant de coques ESR Gear laissent supposer que le Pixel 4a profitera d’une recharge sans fil. Une vraie nouveauté pour un milieu de gamme signé de Google, puisque celle-ci était jusqu’à présent destinée aux modèles les plus onéreux.

Les rendus du Pixel 4a laissent envisager une recharge sans fil et un capteur d'empreinte à l’arrière

Les rendus que l’on trouve actuellement sur le site du fabricant ESR Gear laissent ainsi peu de place au doute. Le Pixel 4a devrait bénéficier de la recharge sans fil. Une technologie que l’on trouvait déjà sur le Pixel 4, mais pas sur le Pixel 3a. En conséquence de quoi, si l’appareil n’est pas le premier smartphone Google à profiter de la recharge sans fil, il s’agit néanmoins du premier modèle à « prix modéré » à en bénéficier.

Dans le même temps, les visuels diffusés par ESR permettent d’apercevoir la présence d’un capteur photo à l’arrière logé dans un module carré. Le module en question devrait donc être bien moins volumineux que celui d’un Huawei P40 Pro (par exemple), et pour cause : comme on s’y attendait et contrairement au Pixel 4, le nouveau smartphone de Google ne profitera que d’un seul capteur photo dorsal.

Enfin, les rendus des coques de protection du Pixel 4a révèlent la présence d‘un capteur d'empreinte à l’arrière. Pas de révolution de ce côté, le Pixel 4a se contentant de reprendre la même formule que celle du Pixel 3a.

Aux dernières nouvelles, le Pixel 4a devrait fonctionner à l’aide d’un Snapdragon 730, de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Et à en croire les dernières rumeurs, le Pixel 4a serait dévoilé le 13 juillet prochain par Google, sa commercialisation étant quant à elle prévue pour le mois suivant.

