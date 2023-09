Peugeot e-3008 : voici un avant-goût du nouveau SUV électrique

A quelques jours seulement de sa présentation officielle, Peugeot a décidé de nous donner un premier avant-goût de son e-3008, son prochain SUV électrique. L'occasion de découvrir la ligne de ce modèle pensé pour concurrencer directement le futur Scénic de Renault.

Alors que Renault vient tout juste de présenter officiellement son Scénic E-Tech, sa relecture 100% électrique de son modèle familial, c'est au tour de Peugeot d'occuper le devant de la scène médiatique. En effet, la marque au Lion vient de nous donner un premier avant-goût du e-3008, à quelques jours seulement de sa révélation officielle prévue le 12 septembre 2023.

Le 3008 passe à l'électrique pour la 1re fois

L'occasion pour nous de découvrir le design de ce nouveau 3008, qui proposera pour la première fois une déclinaison électrique. Avec cette édition, le constructeur compte apporter des modifications drastiques à son SUV populaire, après le carton rencontré avec la seconde génération lancée en 2016.

Comme dit plus haut, ce e-3008 passera à l'électrique. Pour ce faire, Peugeot a décidé d'adopter la STLA Medium, sa plateforme dédiée exclusivement aux véhicules wattés. Grâce à elle, la marque promet de belles performances et surtout une autonomie particulièrement généreuse : jusqu'à 700 km sur la version équipée de la plus grosse batterie de 98 kWh. De quoi répondre directement au Scénic E-Tech, qui annonce d'ores et déjà 620 km d'autonomie sur sa version dotée d'une batterie de 87 kWh.

Le design de deux hommes

Mais ce que l'on retient surtout grâce aux photos partagées par Peugeot, c'est bien cette nouvelle ligne de SUV coupé. Certains utilisateurs avertis pourront y voir des similitudes avec les dernières productions Renault. Rien d'étonnant toutefois. En effet, on doit en majeure partie le design de ce e-3008 à Gilles Vidal. Après avoir commencé à oeuvrer sur les lignes du SUV électrique, le designer est parti chez Renault en 2020.

Pour Matthias Hossann, son successeur, la tâche était donc compliquée : composer avec les éléments introduits par Gilles Vidal, tout en apportant sa touche personnelle. On la retrouve d'ailleurs sur la signature lumineuse à l'avant, avec ses trois grandes griffes caractéristiques, comme sur la dernière 508. Déjà doté d'une identité extérieure forte, ce e-3008 veut également marquer les esprits avec son cockpit impressionnant matérialisé par ce “Panoramic i-Cockpit”.

Un cockpit XXL qui devrait marquer les esprits

A l'image de la Tesla Model S avec sa dalle de 17″, Peugeot veut offrir un gigantesque bloc de 21″ qui regroupe au même endroit les écrans d'instrumentation et d'infodivertissement. Comme on peut le voir sur les images, on retrouvera une nouvelle fois le volant compact caractéristique des derniers modèles Peugeot, avec des touches de raccourcis tactiles et personnalisables.

Pour rappel, le Peugeot e-3008 sera présenté ce 12 septembre 2023 lors d'un évènement prenant place au sein de l'usine de Sochaux (site de production du SUV). Les livraisons ne sont pas attendues avant le début de l'année prochaine.