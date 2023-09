Recharger votre voiture électrique à domicile ne coûte pas plus cher que le chauffage, d’après cette étude

Les voitures électriques sont loin d’être les plus gros consommateurs d’électricité dans le foyer américain moyen. Même si le pays de l'Oncle Sam possède ses particularités, les chiffres publiés par le département de l'énergie des États-Unis révèlent que les voitures électriques restent rentables par rapport aux véhicules thermiques.

Les données du Département de l’Énergie des États-Unis concernant l’enquête sur la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel menée en 2020 démontrent que la recharge à domicile des voitures électriques reste avantageuse. En effet, au pays de l’Oncle Sam, le plus gros poste de dépense en électricité est tout d’abord la climatisation, avec une consommation annuelle de 2775 kWh, suivie du chauffage (2717 kWh) et de l’eau chaude (2706 kWh).

À eux trois, ces postes de dépense comptent pour un peu plus de 1700 €, si l’on considère un prix moyen de l’électricité à 0,2092 € par kilowatt-heure en France. La recharge à domicile ne consomme « que » 2363 kWh par an, l’équivalent de 494 €. Certes, la facture d’électricité du foyer va fortement augmenter, de près de 30 %, mais la voiture électrique n’est pas le principal responsable, pour l’instant tout du moins, de cette hausse dans les foyers américains. Cela dit, ce qui est valable pour les États-Unis ne l’est pas forcément pour le reste du monde.

Les voitures électriques consomment moins que le chauffage et la clim, aux États-Unis

Il convient en effet de comparer ce qui est comparable. Quand le conducteur français moyen parcourt 50 km par jour, l'Étasunien lambda en conduit 60. Les Français consomment chacun 150 litres d’eau par jour en moyenne, tandis que le citoyen américain en utilise 450. La surface moyenne d’un logement dans l’Hexagone est d’environ 92,4 m2, aux États-Unis, elle est de 230 m2. Toutes les statistiques sont à l’avenant quand on étudie ce pays où tout est « bigger than life ».

De ce fait, et même si la planète entière souffre désormais des conséquences du changement climatique. En attendant la climatisation qui marche sans électricité, tout le monde doit donc se rafraîchir en été et beaucoup chauffer en hiver, mais probablement dans une moindre mesure en Europe et ailleurs dans le monde.