Voiture électrique : le record d’accélération de 0 à 100 km/h battu par des étudiants

Une équipe de course suisse a pulvérisé le record de vitesse de zéro à 100 km/h en véhicule électrique. Elle a réduit de plus de quatre dixièmes l'effort du précédent détenteur du record pour ramener le temps à moins d'une seconde.

L’Academic Motorsports Club Zurich (AMZ) composée d’étudiants a mis environ un an à développer une voiture capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en en seulement neuf dixièmes de seconde, soit 0,956 seconde pour être précis, battant ainsi le précédent record mondial de 1,461 seconde établi en septembre 2022 par une équipe de l'université de Stuttgart.

Pour cela, l’équipe a développé un petit kart nommé Mythen WR n’a besoin que de 240 kW (326 chevaux) à travers ses quatre moteurs. Il s'agit d'une version modifiée de la voiture Formula Student 2019 de l'équipe, l'équivalent européen de la Formula SAE. Déjà construite comme un véhicule de course à roues ouvertes dépouillé et ultraléger, elle était la candidate idéale pour un programme d'allègement visant à battre le record d'accélération des véhicules électriques.

Lire également – Une voiture de Formule E « débridée » pulvérise le record du monde de vitesse en salle

Ce véhicule électrique devient le plus rapide du monde

Chaque composant de la voiture électrique a été développé par les étudiants à partir de cartes de circuits imprimés (PCB) et optimisé pour la vitesse. Par exemple, avec un nid d'abeille léger en carbone et en aluminium, la voiture électrique construite à la main ne pèse qu'environ 140 kilos.

« La puissance n'est pas la seule chose qui compte lorsqu'il s'agit d'établir un record d'accélération, le transfert efficace de cette puissance au sol est également essentiel », a déclaré Dario Messerli, responsable de l'aérodynamique chez AMZ. Le véhicule monoplace n'est pas équipé d'ailes avant ou arrière de type Formule 1. Au lieu de cela, l'équipe a « développé une sorte d'aspirateur qui maintient le véhicule au sol par aspiration ».

La conductrice du véhicule est Kate Maggetti, une amie des étudiants impliqués dans le projet, qui a été choisie “en raison de son faible poids” et de sa “volonté de relever le défi”, a déclaré à l'AFP Yann Bernard, responsable des moteurs chez AMZ. Pour mettre ce record en perspective, sachez que c’est plus d’une seconde plus rapide que la Tesla Model S Plaid (environ 2,5 secondes) et près d'une seconde complète plus rapide que l'hypercar Rimac Nevera (1,81 seconde).