Permis de conduire : bientôt une visite médicale régulière obligatoire en France ?

L'arlésienne de la fin du permis de conduire à vie en France revient sur le tapis. Le 27 février 2024, une proposition de loi européenne sera débattue et pourrait bien imposer une visite médicale régulière pour conserver le droit de conduire.

Et si le permis de conduire français n'était plus garanti à vie après son obtention (et l'absence d'infractions aboutissant à son retrait) ? Cette question alimente les débats des plus modérés au plus enflammés depuis de très nombreuses années. Avec comme objectif sous-jacent de faire baisser la mortalité sur les routes, les différentes propositions de loi veulent en général imposer une visite médicale à partir d'un certain âge. L'été dernier, le député Bruno Millienne déposait un texte visant les conducteurs de 75 ans et plus, en rappelant qu'en 2019, ils étaient présumés responsables de 82 % des accidents dans lesquels ils étaient impliqués.

En décembre 2023, une proposition de loi européenne est adoptée en première lecture. Elle va être débattue au Parlement européen le 27 février prochain et prévoit une visite médicale obligatoire tous les 15 ans après l'obtention du permis de conduire. Actuellement, en France, vous devez demander le renouvellement de votre permis au format carte bancaire également tous les 15 ans, mais ce n'est qu'un demande administrative sans condition d'aucune sorte. La loi voudrait changer cela.

Une loi européenne pourrait imposer une visite médicale obligatoire pour conserver le permis de conduire

Cette fois-ci, l'âge ne serait pas un facteur entrant en ligne de compte. Si vous obtenez votre permis à 17 ans, il faudra passer une visite médicale à 32 ans, puis à 47 ans, à 62 ans, etc. Si le rendez-vous n'est pas concluant, le permis pourra vous être retiré. Les associations d'automobilistes voient cette loi d'un très mauvais œil et les pétitions en ligne se multiplient à l'approche de la date du 27 février.

La France reste une exception dans le paysage européen. De nombreux pays voisins appliquent déjà une loi similaire. Au Portugal par exemple, les conducteurs doivent passer un examen médical tous les 15 ans à partir de 40 ans, puis tous les deux ans une fois 75 ans atteint. L'Italie en impose un dès 50 ans, l'Espagne, la Grèce ou la République Tchèque à 65 ans. La nouvelle loi serait une manière d'harmoniser tout cela.