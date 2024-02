Voici comment Android Auto va résumer vos messages grâce à l’IA

Google a récemment clarifié le fonctionnement des résumés IA de messages sur Android Auto, une fonctionnalité propulsée par l'Assistant Google pour simplifier la lecture des longs textes et des discussions de groupe animées, améliorant ainsi la sécurité lors de la conduite.

Le lancement récent du Galaxy S24 par Samsung a marqué un tournant pour Android Auto, avec l'intégration de fonctionnalités exclusives pilotées par l'intelligence artificielle de Google. Cette avancée transforme la conduite en rendant les interactions avec le système de bord à la fois plus intuitives et plus sûres. L'accent est mis sur la réduction des manipulations manuelles grâce à des commandes vocales simplifiées, permettant ainsi aux conducteurs de rester concentrés sur la route tout en gérant efficacement les communications et les informations.

Parallèlement, Google a dévoilé une mise à jour significative de Google Assistant sur Android Auto, visant à améliorer encore davantage l'interaction vocale. Avec la version 11.2, l'interface d'écoute et de réponse vocale a été repensée pour offrir une utilisation plus fluide et moins distrayante. Cette mise à jour, illustrée dans une vidéo sur la chaîne YouTube officielle d'Android, introduit un échange vocale plus naturelle, où les réponses de l'Assistant s'intègrent harmonieusement à l'écran, sans perturber la visualisation des cartes de navigation, contribuant ainsi à une conduite plus sûre.

Google détaille le fonctionnement des résumés IA des messages sur Android Auto

Introduite comme une caractéristique d'Android Auto, la fonctionnalité des résumés IA repose en réalité sur les capacités avancées de l'Assistant Google, qui est au cœur des interactions vocales sur la plateforme. Selon Google, il est capable de fournir des résumés pour “un long message ou plusieurs messages provenant du même expéditeur ou d'un groupe”, avec un seuil défini pour les “longs messages” à partir de 40 mots. Cela signifie que pour les messages plus courts ou ceux issus de différents expéditeurs, l'Assistant les lira un par un, sans résumé.

Google insiste sur la facilité d'activation de cette fonction, disponible via les paramètres d'Android Auto sous la rubrique “Notifications“. L'utilisateur peut également consentir à cette fonctionnalité lors de la première sollicitation par l'Assistant. Sur le plan de la confidentialité, Google assure que les messages et leurs résumés ne sont pas enregistrés et que les interactions ne servent pas à entraîner le modèle de langage, préservant ainsi la sphère privée des utilisateurs tout en offrant une conduite moins distrayante et plus sûre.

Source : Google