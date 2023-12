La France baisse l’âge légal pour passer le permis de conduire, c’est officiel

C'est officiel, dès le 1er janvier 2024 les jeunes âgés de 17 ans pourront passer leur permis de conduire. Le décret d'application relatif à cette mesure vient d'être publié au Journal Officiel ce 20 décembre 2023.

En juin 2023, la Première ministère Elisabeth Borne avait évoqué à la surprise générale une nouvelle mesure forte au micro de Brut : la possibilité pour les jeunes âgés de 17 ans de passer leur permis de conduire dès 2024.

Or, nous venons d'apprendre que le dispositif est maintenant officiel. En effet, le décret d'application a été publié au Journal Officiel ce 20 décembre 2023. Avec cette mesure, le gouvernement espère faciliter la prise d'autonomie des plus jeunes, et faciliter notamment l'accès à l'emploi à ceux qui vivent dans des territoires où les transports publics sont peu développés comme les zones rurales. On pense également aux jeunes en apprentissage qui doivent se rendre en entreprise.

La France rejoint donc le groupe des pays qui a décidé d'abaisser l'âge légal à laquelle on peut passer le permis de conduire. C'est le cas notamment en Islande, en Irlande, au Royaume-Uni ou encore en Slovaquie. Concrètement, quels sont les changements apportés par cette mesure ?

Le permis à 17 ans, quels sont les changements attendus ?

Avec le permis à 17 ans, les adolescents pourront débuter leur apprentissage à la conduite dès 15 ans s'ils le souhaitent, avec un passage au Code de la route la même année. Avant de passer le fameux examen, ils devront avoir fait de la conduite accompagnée avec un titulaire du permis B pendant au moins un an. Les candidats devront également avoir cumulé au moins 20 heures de cours de conduite en auto-école. Notez que la conduite supervisée à partir de 18 ans reste également une option envisageable.

Une fois le précieux sésame obtenu, les nouveaux conducteurs auront le droit de conduire en toute autonomie. Jusqu'alors, ceux qui avaient obtenu leur permis à 17 ans devaient attendre leur majorité pour se déplacer seul. Notez que les jeunes permis devront toujours se soumettre aux mêmes règles. Ainsi, ils ne peuvent pas circuler à une vitesse supérieure à 110 km/h, tandis que le taux d'alcoolémie maximal dans le sang est abaissé à 0,2 g/L de sang.

Des auto-écoles enthousiastes, à quelques détails près

Pour l'heure, on attend toujours les réactions des principales auto-écoles de l'Hexagone. Néanmoins, certaines ont déjà pris la parole, à l'image du réseau ECF. Son président Patrick Mirouse a renouvelé son soutien “plein et entier” au projet, tout en émettant toutefois certaines réserves :

“La première concerne l'éternel problème des délais de passage du permis de conduire […] La seconde réserve concerne l'accidentologie, un point qui a été soulevé, à raison, par les pourfendeurs de ce décret : nous avions demandé de rendre obligatoire la formation post-permis, jusque-là optionnelle. Cela aurait permis de sensibiliser et alerter les jeunes sur les comportements à risque et les dangers de la route”, regrette-t-il.