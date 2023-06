Passer son permis de conduire à 17 ans, une réalité dès 2024 !

A l'occasion d'une interview accordée à Brut, la Première ministre Elisabeth Borne vient de faire une annonce surprise. Dès 2024, il sera possible de passer son permis de conduire à l'âge de 17 ans. Selon la cheffe du gouvernement, cette mesure facilitera le quotidien des jeunes, notamment ceux en apprentissage.

Alors que le gouvernement a deux mois pour instaurer le très polémique contrôle technique des deux-roues, la Première ministre Elisabeth Borne vient de faire une annonce surprise.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Brut, la locataire de Matignon a confirmé qu'il sera possible de passer son permis à conduire à 17 ans, et ce dès 2024. Selon la cheffe du gouvernement, cette mesure représentera “un vrai plus” notamment pour les jeunes en apprentissage.

Le permis à 17 ans dès 2024, et une aide élargie aux élèves en lycée Pro

Rappelons qu'actuellement, il est déjà possible de passer le permis de conduire à 17 ans, à condition d'avoir débuté la conduite accompagnée dès 16 ans. Néanmoins, il reste impossible de prendre la route en toute autonomie avant sa majorité. Ce ne sera bientôt plus le cas. Par ailleurs, les apprentis ne seront plus les seuls à pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat de 500 € pour financer leur permis. En effet, ce coup de pouce sera aussi accessible dès l'année prochaine aux élèves inscrits en lycée professionnel.

Quand on sait que les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les 18-24 ans, cette abaissement de l'âge légal de la conduite suscite des inquiétudes. Sur ce point, Elisabeth Borne a promis que le gouvernement et les autorités compétentes seraient “très attentifs sur le niveau demandé” pour obtenir le permis à à 17 ans. En parallèle, l'exécutif souhaiterait renforcer les attestations de sécurité routière, pour faire de ses épreuves préliminaires une sorte de “pré-code” de la Route.

Des accueils mitigés pour le permis à 17 ans

Sans surprise, l'annonce de la Première ministre a provoqué de nombreuses réactions, tantôt hostiles, tantôt accueillantes. Comme le rapportent nos confrères du Figaro, le président de la Ligue contre la violence routière Jean-Yves Lamant trouve cette mesure dangereuse : “On est à l'inverse de ce qu'il faut faire pour baisse de moitié le nombre de morts sur les routes en 2030″.

De son côté, Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes, salue ce nouveau dispositif. Toutefois, il invite le gouvernement à revoir sa copie sur certains points. Selon lui, il serait plus judicieux d'autoriser le permis à 17 ans pour les jeunes déjà en conduite accompagnée depuis leur 16 ans. Enfin, le leader des autos-écoles ECF accueille cette mesure à bras ouvert, mais incite toutefois l'exécutif à instaurer une “formation post-permis obligatoire”.