Payer pour être au chaud dans sa voiture ? Tesla y réfléchirait

Tesla pourrait proposer un abonnement payant pour activer certaines fonctionnalités destinées à lutter contre le froid. Actuellement, elles sont gratuites pour toutes les voitures du constructeur.



En hiver, s'il y a bien une chose qui peut nous faire supporter les trajets en voiture obligatoires, c'est de savoir qu'on y sera bien au chaud. Cela fait de nombreuses années que les voitures modernes vont au-delà du simple cadran à tourner vers le rouge pour récupérer l'air chaud du moteur dans l'habitacle. Désormais, les sièges avant ou arrière chauffent, de même que le volant ou encore les essuie-glaces pour dégivrer le pare-brise au besoin. Sur les voitures Tesla, après quelques années en temps qu'options payantes, ces fonctionnalités ont fini par être activées gratuitement sur tous les modèles.

Les composants physiques existent dans les véhicules (des résistances), mais il faut une mise à jour logicielle pour qu'elles soient utilisables. Ce sont elles qui permettent d'améliorer régulièrement les Tesla, par exemple en les rendant plus sûres après un accident. Elles peuvent aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités comme un voyant très utile. Évidemment, si ça marche dans le sens d'un ajoute, ça marche dans le sens d'un retrait. D'après les informations de @greentheonly sur X (Twitter), cela pourrait arriver bientôt sur les éléments chauffants.

Le leaker explique sur X (Twitter) que la prochaine mise à jour du système embarqué dans les Tesla mettrait en place un abonnement payant pour les sièges avant et essuie-glaces chauffants. Il n'est fait aucune mention des modèles éventuellement visés. L'internaute avance que ça concernerait les nouvelles voitures produites, sans certitude.

Lire aussi – Tesla : la mise à jour V12 de la conduite autonome arrive bientôt, voici pourquoi elle va tout changer

En imaginant que ces informations se confirment, il faudra attendre de savoir si l'abonnement débarquera en Europe ou sera cantonné aux États-Unis. Quid du prix des voitures également ? Va-t-il baisser si l'option n'est pas sélectionnée ou restera-t-il le même avec un supplément à payer ? On le découvrira éventuellement dans le configurateur du site de Tesla.

2023.38.8 brings us:

2024 base models

MY RWD SR (soft-range limited to 260 mile sit seems)

UI for electronic toll connector interface (needs bluetooth pairing to program)

Front heated seats and heated wipers are turning into paid features (for new cars?)

FCW gets R152 mode

— green (@greentheonly) November 15, 2023