Cybertruck : l’intérieur du pickup 100 % électrique fuite sur les réseaux à quelques jours de la présentation

Un internaute a publié une courte vidéo dévoilant l’intérieur du Cybertruck sur les réseaux sociaux. Si on se fie à ce court clip, l’habitacle de la voiture promet d’être très spartiate.

La présentation du Cybertruck de Tesla est annoncée pour le 30 novembre prochain. De l’utilitaire électrique de la marque américaine on sait finalement encore peu de choses tant l’attention du public s’est jusqu’à maintenant portée sur son design. Et quel design ! Avec son exosquelette en acier inoxydable laminé à froid et ses arêtes anguleuses, la voiture éclipse tout à son passage. Concernant l’intérieur du véhicule, en revanche, les informations manquent.

Dans une vidéo initialement publiée sur TikTok par Tesla Town Texas, l’internaute nous fait faire un rapide tour du propriétaire. En surimpression, il résume certaines des principales caractéristiques des 70 Cybertruck qui sortiront des chaînes de construction pas plus tard qu’à la fin du mois. Il rappelle ainsi que malgré son air pataud, le véhicule pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et rouler sans faire le plein sur une distance de 800 km environ. Des chiffres qui resteront bien évidemment théoriques tant qu’ils n’auront pas été testés sur le terrain.

L’intérieur du Cybertruck se dévoile dans une vidéo publiée sur TikTok

TTT ouvre ensuite la portière côté chauffeur pour nous dévoiler l’intérieur de cette voiture tant attendue. On découvre un habitacle des plus spartiates, un énorme écran de contrôle faisant office de tableau de bord, et le désormais emblématique volant Yoke. Certains internautes ont tenté de lire ce qui est affiché par l'OS de Tesla, mais comme la caméra ne s’attarde pas sur cette partie de la voiture, personne n’a réussi à déchiffrer d’information utile.

L’internaute passe ensuite à l’arrière, où un amoncellement de bâches empêche de discerner autre chose que le petit écran d’infotainment situé entre les deux sièges avant. Lors de sa sortie il y a quelques semaines sur les plages de Malibu, l'apparence du Cybertruck avait déjà divisé les opinions. Pas sûr que ce design un peu « terne » va faire taire la polémique.