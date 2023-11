Voiture électrique : ce chargeur est le plus rapide du monde, mais un seul véhicule le supporte

Mercedes-Benz déploie son réseau de recharge capable de délivrer une puissance de 500kW. C'est le plus rapide au monde parmi ceux en service, mais il n'y a qu'une seule voiture qui peut en profiter.



Pour favoriser l'essor des voitures électriques, il n'y a pas 36 solutions. Baisser leur prix est une priorité, c'est le frein principal à l'achat pour la moitié des conducteurs. Mais il faut aussi développer le nombre de stations de recharge et faire en sorte qu'on n'y passe trop longtemps. Pour ce dernier point, les ingénieurs innovent constamment en annonçant des vitesses de charge ultra rapides via des batteries révolutionnaires. Et n'oublions pas que les bornes de recharges elles-même doivent aussi délivrer assez de puissance.

Sur ce point, Mercedes-Benz est en avance sur la concurrence. La firme ChargePoint, avec qui le constructeur automobile a un partenariat, annonce en effet le déploiement à grande échelle du Express Plus Power Link 2000. La borne de recharge est capable de délivrer une puissance maximale de 500 kW, soit deux fois plus que les Superchargeurs de Telsa pour donner un point de comparaison. Sur le papier, c'est impressionnant. Dans les faits, il y a quelques bémols.

La borne de recharge de Mercedes-Benz est la plus rapide du monde pour un seul modèle de voiture

La puissance de 500 kW n'est pas constante. Même si ChargePoint affirme que la borne peut “fournir ces vitesses maximales pendant des périodes prolongées”, on imagine qu'il s'agira surtout d'un pic qui retombera par la suite. Et quand bien même, il n'existe à l'heure actuelle qu'une seule voiture électrique capable de supporter une telle puissance de charge : la Rimac Nevera, modèle battant régulièrement des records de vitesse, entre autres. Si vous la voulez, elle coûte environ 2 millions d'euros.

Lire aussi – Tesla : les Superchargeurs V4 vous laisseront payer votre recharge par carte bancaire

L'intérêt principal des nouvelles bornes de ChargePoint est au final de recharger rapidement plusieurs voitures en même temps. Chacune est en effet équipée de deux câbles. Pour garder tout cela au frais, une “architecture propriétaire de refroidissement” liquide est à la manœuvre. Pour l'heure, il n'existe qu'une seule station du genre aux États-Unis. Elles devraient être 400 sur le territoire américain d'ici 2030, pour 2500 bornes.

Source : ChargePoint