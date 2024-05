Payer avec Google Pay devient encore plus pratique grâce à ces nouveautés

Saisie automatique des détails de la carte bancaire facilitée lors d'un paiement, affichage des avantages dont on dispose avec ses cartes et amélioration du système de paiement en plusieurs fois, Google Pay s'offre une mise à jour très riche.

Google vient d'annoncer l'introduction de trois nouvelles fonctionnalités pour son service Google Pay. Celles-ci visent à rendre l'expérience encore plus pratique et complète lors d'achats en ligne. En premier lieu, la plateforme va afficher les différents avantages liés à une carte au moment de payer. Si vous bénéficiez de réductions, de cashback ou de points à accumuler avec une carte par exemple, vous en être informé. Cela facilite le choix de la carte à utiliser pour le paiement.

Pour l'instant, seules les cartes bancaires American Express et Capital One sont prises en charge par cette option. De nombreux utilisateurs européens sont donc laissés sur le carreau, Visa et Mastercard dominant sur le vieux continent. Mais Google promet que ses équipes sont au travail pour étendre cette fonction bien utile à davantage de cartes à l'avenir.

La saisie automatique de la carte par biométrie sur Chrome et Android

Google apporte également des changements à la saisie automatique des informations de paiement sur Chrome et Android. Dorénavant, il sera possible de renseigner les détails de votre carte bancaire en vous authentifiant de la même manière dont vous déverrouillez votre appareil : empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code PIN.

Jusqu'ici, il fallait taper soi-même le code CVC de la carte pour que les champs de numéro de carte et de date de fin de validité se remplissent automatiquement. Cette méthode a le mérite de conserver une couche de sécurité tout en accélérant le processus de paiement, surtout que l'on ne se souvient pas forcément toujours du code CVC de toutes ses cartes.

La dernière nouveauté annoncée ne concerne que les États-Unis. La fonction “Buy now, pay later” permet d'étaler ses paiements dans le temps, un équivalent de l'Apple Pay Later. La compatibilité avec ce programme s'étend désormais à plus de sites d'e-commerce et d'applications Android. Google ne communique toujours aucune disponibilité à venir en Europe.

Source : Google