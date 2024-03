Pass Navigo : la RATP annonce des remboursements après les retards, voici comment en bénéficier

Après les nombreux retards constatés ces derniers mois par les abonnés sur les lignes RER, la RATP a décidé de mettre en place une procédure de dédommagements. On vous explique comment en profiter.

Si vous un usager des lignes de RER parisiennes, vous avez probablement subi les nombreux retards constatés durant ces derniers mois, notamment sur les lignes B et C. Afin de faire amende honorable et pour compenser la gêne occasionnée par ces perturbations, la RATP a décidé de mettre en place à partir de 20 mars 2024 une vaste campagne de remboursements.

Accessible uniquement en ligne sur le portail iledefrance-mobilites.fr/dedommagement, les usagers concernés peuvent faire leur demande jusqu'au 17 avril 2024.

Quelles sont les conditions pour être remboursé par la RATP ?

Concrètement, il est possible de prétendre à un remboursement dans les situations suivantes :

lorsque la ponctualité des trains a été inférieure à 80 % au moins trois mois pendant l'année passée

en cas de grèves longues

en cas d'incidents exceptionnels qui ont fortement perturbés vos déplacements

Par ailleurs, il faut avoir habité, travaillé ou étudié à proximité de l'un des axes concernés en 2023 et avoir été titulaire d'au moins trois mensualités de forfait Navigo pendant les mois ayant connu “une ponctualité insatisfaisante” d'après la RATP.

On parle ici des formules annuelles, Senior, Imagine R étudiant et scolaire, mais aussi les Pass Navigo mensuels (pass découverte et sur smartphone) et les forfaits “mois réduction 50 %” et “mois solidarité 75 %”.

Quel montant espéré ?

Concernant la somme que vous pouvez espérer récupérer, il s'agit d'un demi-mois de forfait Navigo au tarif de 2023 (soit 42,05 €) jusqu'à un mois et demi (uniquement pour l'axe entre Aulney-sous-Bois et Mitry-Claye du RER B (soit 126, 15 €).

Tout dépendra du nombre de mois impactés par des retards durant lesquels vous étiez titulaire d'un forfait Navigo. Par exemple, dans le cas du RER B reliant Aulnay-sous-Bois à Mitry-Claye, la RATP a enregistré des retards (ponctualité inférieure à 80 %) 10 mois sur 12. De fait, si vous avez détenu un abonnement durant ces 10 mois, vous pouvez prétendre à la somme maximale, soit un mois et demi de forfait. La RATP précise les modalités pour chaque ligne sur son site officiel.

A lire également : RATP – le Pass Navigo sur iPhone va enfin devenir une réalité au printemps 2024

Quelles sont les lignes concernées ?

Au total, près d'une quinzaine d'axes et de branches de lignes sont concernés. En voici la liste complète :

RER A : Cergy La Haut / Maison Laffitte

RER B : Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye

RER B : Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV

RER B : Saint-Rémy-les-Chevreuses / Parc des Sceaux

RER B : Robinson / Bourg-la-Reine

RER C : Saint-Martin d'Etampes / Marolles-en-Hurepoix

RER C : Dourdan / La Norville

RER C : Pontoise / Saint-Ouen

RER C : Juvisy / Brétigny

RER C : Massy Palaiseau / Les Saules

RER D : Goussainville / Creil

RED D : Montgeron-Crosne / Combs-La-Ville-Quincy

RED D : Corbeil via Evry Courcouronnes

Ligne P : La Ferté-Milon

Ligne P : Coulommiers/Tournan

Précision importante, les utilisateurs pourront bénéficier d'un seul remboursement seulement durant cette campagne. Par ailleurs, soyez particulièrement vigilant notamment face aux tentatives d'escroquerie par mail ou par SMS. Pour cause, des arnaques surviennent à chaque opération de dédommagement de la RATP comme en juillet 2023 par exemple. Ces escrocs se font passer pour la RATP dans l'espoir d'obtenir vos coordonnées bancaires, en prétextant justement un remboursement de la part de l'entreprise.