Le OnePlus 12 mal fabriqué, le Xbox Game Pass gratuit, c’est le récap

Les premiers OnePlus 12 arrivent chez leurs clients. Et la qualité d’assemblage laissent parfois à désirer. Microsoft envisage de lancer une formule gratuite du Xbox Game Pass. Mais sous certaines conditions. Et Amazon vend une caméra miniature faite pour espionner dans la salle de bain. C’est le récap.

Lancer un jeu vidéo est toujours un événement grisant pour les développeurs. Comment les joueurs apprécieront le travail accompli ? La jouabilité est-elle bonne ? La difficulté est-elle trop élevée ou pas assez ? Le prix est-il juste ? Le design est-il adapté ? Et bien sûr, la pression est proportionnelle à l’attente des joueurs. Imaginez donc quand le titre en question est en tête du classement des jeux les plus attendus de Steam ! Ce fut le cas de The Day Before, un MMORPG post-apocalyptique dont le trailer, diffusé en 2021, a enflammé Internet.

Lire aussi – Free tease un lancement imminent pour sa Freebox V9

Mais subissant des retards suspects pour des raisons troublantes, la prudence s’installe. Et si l’ambitieux jeu de Fntastic n’était pas aussi bon qu’attendu ? Et si les retards accumulés cachaient une vérité bien plus difficile ? Sorti le 7 décembre 2023 sur Steam, le jeu n’est resté en vente que 5 jours avant de disparaitre suite à la mise en faillite de son développeur. Que s’est-il passé ? Nous vous racontons tout dans notre article dédié que nous vous recommandons chaudement. En attendant, voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 12 décembre 2023.

OnePlus 12 : une qualité de fabrication douteuse pour certaines unités

Après un lancement sur les chapeaux de roue il y a une semaine, les premières unités du OnePlus 12 ont été livrées aux consommateurs chinois. Mais certains consommateurs se plaignent de la qualité de fabrication du téléphone. Plusieurs photos montrent des défauts flagrants, notamment sur l’assemblage des pièces. Des éléments étrangers sont même coincés dans la coque, comme des cheveux ou des insectes. Voilà qui n’est pas de bon augure, un mois et demi avant l’arrivée du téléphone en Europe.

En savoir plus : Le OnePlus 12 déçoit les premiers utilisateurs à cause de gros défauts de fabrication

Bientôt une formule gratuite pour le Xbox Game Pass ?

Microsoft réfléchit à faire évoluer son offre Xbox Game Pass. Cette boîte à bonheur pour les joueurs PC et Xbox est aujourd’hui commercialisée sous la forme d’un abonnement mensuel. Mais, à l’instar de Netflix, la firme de Redmond envisage de lancer une formule gratuite qui serait financer grâce à la publicité. L’information provient d’une ligne de code découverte dans le système d’exploitation de la console. L’idée est la même que celle du géant du streaming : vous regardez une pub pour obtenir un temps de jeu.

En savoir plus : Le Xbox Game Pass gratuit ? D’accord, mais à une condition

Amazon a vendu une caméra miniature idéale pour espionner sous la douche

C’est l’histoire lugubre du jour. Une jeune brésilienne a découvert qu’elle était espionnée par un membre de sa famille d’accueil américaine quand elle était dans la salle de bain familiale. Une caméra miniature, logée dans un crochet pour suspendre une serviette y était installée. La caméra a été acquise sur le site Amazon, qui est évidemment éclaboussé par le procès intentée par l’étudiante contre le propriétaire pervers du produit. Amazon nie toute responsabilité quant à l'usage des produits vendus sur sa plate-forme.

En savoir plus : Amazon : 40 €, c’est le prix pour vous espionner sous la douche