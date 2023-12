Amazon : victime d’une énorme arnaque aux remboursements, le géant porte plainte

Amazon porte plainte contre une société proposant des services pour se faire rembourser un produit sans le rendre. Le montant de l'arnaque se chiffre en millions de dollars.



Amazon, la célèbre plateforme de ventes en ligne, c'est presque 680 milliards de dollars dépensés par les utilisateurs en 2023. Devant un tel montant, pas étonnant que certaines personnes mal intentionnées y voient l'occasion de s'en mettre une partie dans les poches. Et ce ne sont pas les façons d'arnaquer Amazon qui manquent. À l'époque où il y avait moins de vérifications, on pouvait gagner de l'argent en renvoyant des colis remplis de sable tout en conservant le produit acheté. Plus récemment, un réseau français se faisait rembourser les articles qu'il volait dans les lockers Amazon.

La fraude dont Amazon dit avoir été victime ici est du même acabit, mais à l'échelle internationale. Au détour d'un réseau social comme Reddit, voire Discord, une publicité vante les mérites d'une société appelé REKK. Elle propose aux particuliers d'obtenir pour eux le remboursement d'un article acheté sur Amazon. En guise de paiement, un pourcentage de la valeur du bien en question. Une aubaine pour les moins scrupuleux qui peuvent se retrouver avec le beurre et l'argent du beurre.

Un réseau international a mis en place une grande fraude aux remboursements Amazon

Mais comment REKK parvient à faire valider les faux retours ? Tout simplement en soudoyant des employés Amazon, de fait complices de la combine. Quand ça ne suffit pas, le réseau pirate les serveurs internes de la plateforme. Pour maximiser les profits, les produits sont systématiquement coûteux : smartphones haut de gamme, MacBook Pro, consoles de jeux vidéo et même une pièce d'or 24 carats. Les faits se sont déroulés au minium entre juin 2022 et mai 2023.

Amazon a porté plainte contre REKK et environ 30 personnes d'à travers le monde : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Grèce, Lituanie et Pays-Bas. Au moins 7 anciens employés ont été identifiés comme partie intégrante de la fraude. La somme des pots-de-vin qu'ils ont accepté s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars. Amazon n'a pas indiqué de montant exact, mais on sait que l'arnaque se chiffre en millions de dollars.

Source : Bloomberg