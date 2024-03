Windows va renforcer sa sécurité pour contrer les pirates, cette proposition de rationner Internet fait polémique, c’est le récap’

Une nouvelle norme de sécurité va faire son arrivée sur Windows, Najat Vallaud-Belkacem propose de rationner Internet à 3 Go par semaine, Google Wallet fait un pas vers Apple Cartes… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, tout le monde parlait de cette proposition étrange de rationner notre consommation d’Internet à 3 Go par semaine. Malgré tout, il a aussi été question d’une nouvelle mesure de sécurité sur Windows, ainsi qu’un joli cadeau de la part de Google Wallet.

Comment Windows va améliorer sa sécurité pour tous les utilisateurs

Clés RSA de 2048 bits : ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant, celles-ci vont bientôt venir renforcer la sécurité de votre PC Windows. Microsoft a annoncé que ces clés nouvelle génération vont remplacer les clés 1024 bits pour chiffrer les données de connexion à ses services. Bien que bienvenu, ce changement signera certainement la mort de certains appareils tiers, branchés sur le PC, qui ne sont pas compatibles avec les nouvelles clés RSA.

Que peut-on faire avec 3 Go d’Internet par semaine ?

Cette question saugrenue ne vient pas de nulle part. Il s’agit en effet d’une véritable proposition émise par Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale, dans les colonnes du Figaro. Nous avons donc voulu vérifier ce que ce quota permettait de faire. Si le streaming musical et la navigation sur les réseaux sociaux reste possible dans une certaine mesure, mieux vaut oublier tout ce qui touche au gaming et au streaming vidéo.

Google Wallet va pouvoir stocker les documents d’Apple Cartes

Ce n’est pas souvent que Google et Apple font la paix pour proposer aux utilisateurs une fonctionnalité vraiment pratique. Aussi, nous sommes bien contents d’apprendre que Google Wallet va prendre en charge les fichiers pkpass, le format des documents stockés sur Apple Cartes. Autrement dit, vous pourrez bientôt transférer tous vos documents d’une application à l’autre. Pratique on vous dit.

