Uber veut vous empêcher de donner de mauvaises notes pour obtenir des remboursements

Uber a mis en place de nouveaux systèmes destinés à identifier les utilisateurs qui laissent de mauvais avis dans le seul but d'obtenir un remboursement. Voici comment la société compte endiguer ce phénomène.

Maintenir une bonne note sur Uber est crucial pour les chauffeurs comme pour les passagers. Cependant, certains utilisateurs ont recours à de mauvaises évaluations non méritées pour exploiter le système et obtenir des remboursements. Uber intensifie désormais ses efforts pour résoudre ce problème, afin d'améliorer l'équité et la sécurité sur sa plateforme.

L'entreprise assure que ces utilisateurs signalés n'influenceront pas la notation d'un conducteur et ne contribueront pas aux décisions liées à la désactivation du compte des conducteurs. Cette initiative s'appuie sur une politique déjà instituée en 2017, selon laquelle les mauvaises notes influencées par des facteurs indépendants de la volonté du conducteur, tels qu'une circulation dense, sont écartées.

Lire également – Uber : vous pourrez bientôt engager un chauffeur pour faire vos corvées

Uber veut sévir contre les utilisateurs qui abusent de son système

Avec ces changements, Uber compte bien vous empêcher d’obtenir un remboursement s’il constate qu’une mauvaise note a été déposée sans raison valable. Il reste à savoir comment l’entreprise va réussir à détecter ses abus, mais il semble qu’Uber prend enfin des mesures pour endiguer le phénomène.

En plus de ces changements, Uber améliorera la transparence pour les chauffeurs et les coursiers confrontés à la désactivation de leur compte. Ces personnes recevront des informations plus claires sur les raisons de la décision, ce qui leur permettra de demander un réexamen en fournissant des détails supplémentaires, notamment des enregistrements vidéo ou audio à l'appui de leur cas.

À l'horizon 2024, Uber prévoit d'améliorer considérablement la vérification des identités des usagers en recoupant les détails du compte avec des sources de données fiables ou des documents d'identité. Cette démarche vise à fournir aux chauffeurs davantage d'informations sur les usagers vérifiés, toujours dans le but d’offrir une expérience plus sûre aux utilisateurs.

Parmi les autres mises à jour, Uber annonce son arrivée sur Android Auto pour permettre l'accès à l'application Uber Driver sur des écrans plus larges. Enfin, Uber étend la fonction Record My Ride à d'autres villes américaines. Cette fonction permet aux chauffeurs d'utiliser la caméra frontale de leur iPhone pour enregistrer des vidéos pendant les trajets. Les données enregistrées restent cryptées, sauf si elles sont volontairement partagées avec Uber pour examen.