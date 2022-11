Paramount+ sera disponible dès le 1er décembre 2022 pour tous les abonnés Orange TV

Les abonnés Orange TV pourront profiter de Paramount+ dès sa sortie en France demain. L’opérateur historique vient d’annoncer que le streaming sera disponible sur le canal 69 de sa box. Les utilisateurs pourront même profiter de deux mois gratuits avant d’être facturés 7,99 €/mois. Orange est le premier opérateur à proposer la plateforme en France.

Voilà des mois que les téléspectateurs français attendent l’arrivée de Paramount+ dans l’Hexagone. Après un premier lancement remarqué aux États-Unis, notamment grâce à la série Halo, suivi d’un déploiement progressif au Royaume-Uni et en Irlande en juin dernier, nous attendions toujours de notre côté de pouvoir mettre la main sur ce nouveau service de streaming. Paramount avait promis un lancement en France pour le mois de décembre, la promesse a été tenue.

En effet, ce dernier sera disponible dès demain dans nos contrées. Si toutefois vous préférez visionner vos films et séries depuis votre box TV, il faudra impérativement avoir souscrit un abonnement Orange. Pour l’heure, l’opérateur historique est le seul à avoir officialisé l’arrivée de la plateforme sur son décodeur dès ce 1er décembre. Bouygues Telecom, SFR et Free ne se sont pas encore prononcés quant à une date de sortie éventuelle.

Paramount+ débarque demain en France, priorité aux abonnés Orange

Cerise sur le gâteau, le service de streaming sera disponible gratuitement pendant deux mois, avant d’être facturé 7,99 €/mois. Il faudra toutefois tester la plateforme avant le 31 mars 2023 avant que la promotion ne prenne fin. Pour en profiter, il suffira de se rendre sur le canal 69 du décodeur. Les utilisateurs possédant déjà un compte Paramount+ pourront bien sûr s’y connecter avec leurs identifiants habituels sur la box d’Orange.

Si vous n’êtes pas abonné Orange, pas de panique : Paramount+ sera également disponible sur web et application mobile, ainsi que sur les téléviseurs Samsung, Apple, Amazon et Google TV. La plateforme, qui compte d’ores et déjà 43 millions d’abonnés à travers le monde, propose du contenu divers et varié, des films cultes Paramount aux séries de Showtime et CBS, en passant par les émissions de MTV ou encore Nickelodeon.