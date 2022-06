Paramount+ fait ses débuts en Europe, la France devra attendre

Paramount+, le service de streaming du célèbre studio de cinéma américain, vient de faire ses débuts en Irlande et au Royaume-Uni. Concernant la France, le lancement de la plateforme est toujours prévue pour décembre 2022, via Canal+.

Après Disney+, Netflix et Amazon Prime Video, Paramount+ sera l'un des prochains services de streaming à débarquer sur le marché français aux côtés d'un certain HBO MAX. Le service sera disponible dès décembre 2022, grâce à un partenariat avec Canal+.

De fait, les abonnés aux bouquets Ciné Séries profiteront d'un accès illimité à la plateforme. Bien entendu, il sera possible de s'abonner au service sans être client de la chaîne cryptée. En attendant son arrivée en France, sachez que la plateforme vient de célébrer en grandes pompes son lancement en Irlande et au Royaume-Uni ce 22 juin 2022.

Pour l'occasion, plusieurs stars se vont venues fouler le tapis rouge comme Sylvester Stallone. D'après Tom Ryan, le PDG de Paramount Streaming, Paramout+ “est une montagne de divertissement pour toute la famille, le seul service où vous verrez Syvester Stallone, Bob l'éponge, Star Trek et South Park en un seul endroit, et tout cela fait de Paramount+ ce qu'un service de streaming est censé être”.

A lire également : Halo – la série cartonne, Paramount+ commande une seconde saison

Paramount+ opte pour des programmes divers et locaux

Pour espérer pouvoir se démarquer des nombreux concurrents présents sur le marché, Paramount+ a développé une stratégie simple mais efficace, qui mise sur la diversité et l'implantation :

9000 heures de programmes disponibles au lancement, avec des séries et films issus des différentes studios de Paramount comme ShowTime, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV et Nickelodeon

Investir dans des programmes locaux pour proposer des séries/films à même de correspondre aux attentes des abonnés de chaque pays (au Royaume-Uni, 2o séries made in UK ont déjà été commandées)

Ainsi, le service de streaming a d'ores et déjà annoncé ses ambitions : développer pas moins de 150 contenus originaux internationaux exclusifs d'ici 2025. La production des séries et films estampillés Paramount+ appartiendra à VIS, le studio international de Paramount. “L'histoire de Paramount a commencé avec le studio le plus ancien d'Hollywood, et aujourd'hui, nous couvrons le monde entier avec nos studios de production mondiaux qui créent des succès pour le public du monde entier, qui vivent maintenant en un seul endroit : Paramount+”.

Concernant la politique tarifaire, Paramount+ est disponible au prix de 7,99€ par mois en ou 79,90 €/an en Irlande. Sauf surprise de dernière minute, ces prix devraient être les mêmes pour la France. Pour résumer, il s'agit d'un positionnement assez proche de celui de Disney+, avec un prix mensuel fixé sous les 10 €. De quoi être attractif, sans nécessairement brader le service.