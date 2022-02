Paramount+ débarque en France en décembre 2022, la série Halo sera diffusée sur Canal+ dès le 24 mars

Paramount+ a annoncé son arrivée en France pour décembre 2022 aux côtés de Canal+. La chaîne a en effet été choisie comme diffuseur officiel, récupérant au passage le catalogue alléchant de la société. Parmi les films et séries qu’il contient, on retrouve notamment la future série Halo.

« Le sommet emblématique de Paramount représente une histoire riche pour notre société en tant que pionniers de l’âge d’or d’Hollywood. Aujourd’hui, en adoptant le nom Paramount, nous sommes les pionniers d’un nouvel avenir passionnant ». ViacomCBS n’a pas fait dans la demi-mesure en annonçant son changement de nom pour Paramount. Il faut dire que ce dernier s’accompagne d’une stratégie d’ampleur à l’internationale, à laquelle la France n’est pas étrangère.

Si, de notre côté de l’Atlantique, le géant américain des médias n’est pas particulièrement connu, cette annonce a pourtant de quoi nous intéresser. En effet, le groupe détient Paramount+, un service de streaming ayant fait ses débuts aux États-Unis et qu’on attendait encore de voir arriver en France. L’attente touche aujourd’hui à sa fin. Sur son site, Paramount, de son nouveau nom, a annoncé un partenariat avec Canal+, confirmant ainsi sa disponibilité prochaine dans l’Hexagone.

Paramount+ et sa série Halo seront bientôt disponibles en France

Ce sera donc en décembre 2022 que le service de streaming fera son arrivée en France. Tout comme Disney+ en 2019, ce dernier a choisi Canal+ pour étendre sa distribution. Ainsi, les abonnés au bouquet Ciné Séries profiteront d’un accès illimité à la plateforme. En revanche, un abonnement à Canal+ ne sera pas nécessaire pour visionner les contenus de Paramount+. Tout comme ses concurrents, il suffira de se rendre sur le site ou bien de télécharger l’application sur smartphone ou tablette.

C’est un véritable coup de poker pour Canal+, qui s’offre les contenus de Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central. Par la même occasion, la chaîne sera également le diffuseur officiel de la série Halo, qui s’est dévoilée dans un premier trailer en décembre dernier et qui est particulièrement attendue par les fans de la saga.

Cette dernière arrive d'ailleurs très bientôt sur nos ondes, puisqu'elle sera lancée le 24 mars prochain. Quant aux films Paramount, il faudra donc attendre 6 mois avant de les visionner sur Canal+. Enfin, nous n’avons pour l’heure aucune information concernant le prix de l’abonnement au service. Aux États-Unis, celui-ci s’élève à 4,99 $/mois et 49,99 $/an, ou bien à 9,99 $/mois et 99,99 $/an pour l’offre plus complète.

Source : Paramount