Un pack Xbox Series X est en promotion sur le site Cdiscount. Pour les soldes d'été 2024, la console Microsoft accompagnée, entre autres, du jeu Assassin's Creed Mirage et d'une deuxième manette fait l'objet d'une réduction non négligeable de 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'été 2024 se poursuivent chez les différents revendeurs en France, essentiellement sur Cdiscount. Si vous voulez vous offrir la Xbox Series X, il faut savoir que la console Microsoft est vendue sous forme de pack à un prix intéressant.

Affiché au prix barré de 599,99 euros, le pack Xbox Series X + Assassin's Creed Mirage + 3 mois offerts au Game Pass Ultimate + 2e manette voit son tarif diminuer à 499,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français.

Sortie en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela vous permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p. La console de Microsoft embarque également un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve notamment un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

Quant à Assassin's Creed Mirage, les joueurs sont invités à incarner Basim, un voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Le personnage principal fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne. Il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.