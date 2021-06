Ce joli pack Xbox Series S avec 3 jeux est à un super prix pendant le Prime Day

Voilà une offre intéressante sur la petite sœur de la Xbox Series X. Si vous souhaitez vous équiper d'une console de nouvelle génération 100% digitale, alors ce bon plan proposé par Amazon dans le cadre de son Prime Day 2021 est fait pour vous.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE PRIME DAY

Actuellement et jusqu'au mardi 22 juin 2021 23h59 (ou dans la limite des stocks disponibles), le numéro 1 du e-commerce propose une belle remise sur un pack composé d'une console Xbox Series S, une manette et les 3 jeux digitaux suivants : Forza Horizon 4 + Halo 5 + Ori & the Will of the Wisps.

La Xbox Series S est une console qui ne dispose pas de lecteur physique (100% digitale), dotée d'un SSD de 512 Go qui permet des chargements quasi-instantanés et pourvue d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Elle est compatible avec la technologie 4K HDR (il suffit de la connecter à un téléviseur 4K) et avec elle, profitez de vos anciens jeux Xbox puisqu'elle est rétrocompatible, du Ray tracing (technologie qui permet d’afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox compatibles) et de l'audio spatial 3D (technologie audio qui vous place au cœur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos pour les jeux compatibles).