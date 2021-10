Ce pack PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 est à moins de 1000 €

Voici une belle offre à saisir pour ceux qui veulent acquérir un PC portable de type gaming sous les 1000 euros. En ce moment, Cdiscount propose à ses membres de se procurer sous forme de pack le Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 à exactement 999,99 euros.

Pour ce nouveau bon plan associé au domaine de l'informatique, c'est Cdiscount qui fait plaisir aux gamers. Actuellement, ces derniers ont la possibilité d'acheter un pack contenant le PC portable Lenovo Legion 5 et un sac à dos (d'une valeur de moins de 20 euros) au prix exact de 999,99 euros.

À titre d'information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais, ainsi qu'à une offre permettant d'obtenir gratuitement un exemplaire du jeu Les Gardiens de la Galaxie (voir conditions).

Concernant ses principales caractéristiques, le Lenovo Legion 5 15ACH6H possède un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le laptop avec un clavier AZERTY et un pavé tactile embarque aussi un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une batterie lui permettant d'être autonome durant une durée maximale de 7 heures et le système d'exploitation Windows 10. Pour la connectique, on retrouvera la norme WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth, un port USB 3.2 Gen 1 (Always On), trois ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI.