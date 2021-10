Grosse réduction digne d’un Black Friday sur ce PC portable Gamer HP Omen

Certaines boutiques en ligne à l'image de Cdiscount proposent d'ores et déjà des bons plans dignes d'une promo Black Friday. On peut par exemple s'équiper d'un PC portable Gamer HP Omen embarquant une carte graphique Nvidia RTX 3070, un CPU AMD Ryzen 9 et 16 Go de RAM à prix cassé.

Après le bon plan sur le PC portable gamer Lenovo Legion 5, c'est au tour d'un modèle de la marque HP de faire l'objet d'une réduction folle, digne d'une promo de Black Friday. Le HP Omen 15-en1002nf que l'on trouve généralement aux alentours des 2 000 euros voit son prix chuter à 1 793,21 euros du coté de Cdiscount. C'est plutôt pas mal.

Cela dit, il est possible de faire baisser son prix encore un peu plus. Comment ? En profitant d'une ODR de 200 euros que propose le constructeur. Une fois votre commande passée, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. Au final, après remboursement, son prix revient à 1593,21 euros. Plutôt pas mal au vu des composants qu'il embarque.

Venons-en justement à sa fiche technique. Pour la partie affichage, nous avons un écran IPS Full HD 51920 x 1080 pixels) IPS d'une diagonale de 15.6″. Ce dernier propose des fonctions telles qu'un système anti-éblouissement, une gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, micro Edge, et un taux de réponse de 7 ms avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 300 cd/m².

Coté Hardware, il est doté d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HX, d'une carte graphique Nvidia RTX 3070, d'une mémoire RAM de 16 Go, et d'un SSD de 1 To. La partie connectique se compose de un port USB Type-C SuperSpeed, un port USB Type-A SuperSpeed, deux ports USB Type-A SuperSpeed, un port Mini DisplayPort, un port HDMI 2.1, un port RJ-45, une prise secteur Smart Pin et une prise combinée casque/microphone. Le tout est livré avec Windows 10 Famille 64.