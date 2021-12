L’excellent OnePlus Nord CE avec des écouteurs Buds Z est à un bon prix pour Noël

Envie de vous procurer un smartphone 5G à moins de 300 euros ? Profitez de ce bon plan pour vous offrir l'excellent OnePlus Nord CE sous forme de pack avec des écouteurs Buds Z offerts chez Fnac/Darty.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK ONEPLUS NORD CE + BUDS Z (DARTY)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK ONEPLUS NORD CE + BUDS Z (FNAC)

Alors que le modèle 256 Go du OnePlus Nord est encore disponible en promotion chez Amazon, le OnePlus Nord CE est vendu à prix réduit sous forme de pack chez deux revendeurs français.

Ainsi, au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, la Fnac et Darty se sont associés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer un bundle contenant le OnePlus Nord CE avec des écouteurs Buds Z pour 299 euros. En sachant que les Buds Z sont à 59 euros sur le site du constructeur, le smartphone revient alors au tarif de 240 euros ; ce qui est plutôt intéressant.

À propos de ses points forts, le OnePlus Nord CE est un téléphone équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, du système Android avec une surcouche OxygenOS et d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la technologie Warp Charge 30T Plus. Pour la photo, on retrouve un appareil principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre article associé au test du OnePlus Nord CE.