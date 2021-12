OnePlus Nord 5G : les deux modèles du smartphone sont à -30% chez Amazon

Le OnePlus Nord est à l'honneur chez Amazon ! Au cours de ses ventes flash de Noël, le géant du commerce en ligne propose les deux modèles du smartphone 5G avec une réduction de 30%.

Jusqu'au lundi 20 décembre 2021, Amazon permet à ses clients de bénéficier d'une remise de 30% sur l'achat du OnePlus Nord.

Proposé dans un coloris bleu marbre, le OnePlus Nord 5G est vendu par le site e-commerce aux prix respectifs de 279,99 euros (au lieu de 399 euros) et de 349,99 euros (au lieu de 499 euros). Les deux tarifs indiqués correspondent au modèle 128 Go et à la version 256 Go du téléphone. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses points forts, le OnePlus Nord est un smartphone équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM (ou 12 Go en fonction du modèle choisi), d'un processeur haute performance Qualcomm Snapdragon 765G et d'une batterie d'une capacité de 4100 mAh compatible avec la technologie OnePlus Warp Charge. Pour la photo, le téléphone est doté d'un quadruple capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'un double capteur frontal de 32 MP + 8 MP. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter article associé au test du OnePlus Nord.