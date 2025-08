Le pack Huawei MatePad 11,5″ (256 Go) + Band 9 est à prix réduit chez Amazon

Un pack Huawei fait l'objet d'un bon plan chez Amazon. À l'occasion d'une vente flash à durée limitée, le géant du commerce en ligne propose la tablette MatePad 11,5″ (256 Go) avec le bracelet connecté Band 9, pour moins de 260 euros.

Jusqu'au dimanche 17 août 2025, Amazon effectue une vente flash sur un pack Huawei. Composé de la tablette MatePad (avec 256 Go de stockage) et du bracelet Band 9, le pack est à 259,99 euros au lieu de 288,99 euros, soit presque 30 euros de moins par rapport à des achats à l’unité.

À propos de ses principales caractéristiques, la MatePad a la particularité d'être équipée d'un écran LCD tactile incluant la technologie PaperMatte qui donne l’impression de manipuler du papier. L’utilisateur gagne non seulement en clarté, mais aussi en confort d’utilisation.

Aussi, l'écran en question affiche une taille de 11,5 pouces, une définition de 2200 × 1440 pixels, une densité de 229 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. La tablette Huawei liée à l'offre Amazon dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur KirinT80, du système d'exploitation HarmonyOS 4.2 et d'une batterie de 7 700 mAh.

Au niveau de la connectivité et équipements, on peut trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, un port USB-C, deux microphones, quatre haut-parleurs, un appareil photo arrière de 13 MP et un appareil photo frontal de 8 MP.

Quant au Band 9, le bracelet connecté compatible avec les appareils fonctionnant sous Android et iOS possède un écran tactile AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 × 368 pixels et une densité de 282 ppp. L'objet connecté embarque divers capteurs comme l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, la fréquence cardiaque ou bien encore la lumière ambiante. Du côté de l'autonomie, le Huawei Band 9 peut être utilisé pendant une durée maximale de 14 jours.