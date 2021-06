Ce pack GoPro HERO8 Black est en chute de prix drastique pour le Prime Day

La GoPro HERO8 Black vendue sous forme de pack est victime d'une chute de prix pour le Prime Day. Amazon propose en effet 100 euros de réduction sur la célèbre caméra embarquée. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

C'est à l'occasion du Prime Day 2021 qu'il est possible d'acquérir la GoPro HERO8 Black en promotion sur la plateforme française d'Amazon.

Au cours de la durée de l'opération commerciale, le cybermarchand permet effectivement d'acheter la fameuse caméra d'action à 279 euros au lieu de 379,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 101 euros de la part d'Amazon. Pour rappel, il s'agit d'une offre promotionnelle qui est réservée aux membres du programme Prime et ces derniers ont la possibilité de payer le produit en plusieurs fois sans frais.

Dans ce pack, on retrouvera aussi une carte mémoire de type microSDHC et d'une capacité de 32 Go, une batterie rechargeable de rechange, un bandeau de fixation frontale, un Shorty et un câble USB. Pour en revenir à la GoPro HERO8, la caméra d'action dispose d'un capteur 1/2,3″ de 12 MP, d'une stabilisation électronique HyperSmooth 2.0, d'une plage ISO de 100 à 3200 photos et vidéos, de la technologie HDR (jusqu'en 4K à 60 im/s), d'un ralenti jusqu'à 8x en 1080p à 240 im/s, d'un écran de 4,8 cm de diagonale, d'un micro avec réduction de bruit et de commandes vocales. Pour en savoir plus sur l'appareil, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de la GoPro HERO8 Black.