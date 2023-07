Offrez-vous ce pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Watch 4 à prix très réduit

Un pack Samsung est à l'honneur chez Fnac, à l'occasion des Fnac Days du site e-commerce français. Pendant quelques jours, le pack incluant le smartphone Galaxy S23 et la montre connectée Galaxy Watch 4 peut être obtenu sous les 700 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Alors que le Prime Day Amazon 2023 se tiendra les 11 et 12 juillet prochain, Fnac effectue ses Fnac Days jusqu'au 13 juillet, en pleine période des soldes d'été 2023.

Parmi les offres promotionnelles liées à l'événement du site e-commerce français, on retrouve notamment un pack Samsung à prix très réduit. Composé du smartphone Galaxy S23 (128 Go) et de la montre connecté Galaxy Watch 4, le pack lié à l'offre Fnac est à 799 euros au lieu de 1189 euros. En plus de la réduction, il faut savoir qu'un bonus de reprise de 100 euros est valable pour tout achat du téléphone. Au total, le pack revient donc à 699 euros.

À propos de ses principales caractéristiques, le Galaxy S23 de Samsung est équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Afin d'en savoir davantage, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S23.

Quant à la Galaxy Watch 4, la montre connectée embarque un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, un processeur Exynos W920, le système Wear OS by Samsung, le Bluetooth 5.0, le WiFi, le NFC, la norme d'étanchéité 5 ATM et une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 30 heures. Côté capteurs, on retrouve notamment l'accéléromètre, le baromètre, la boussole, le gyroscope, le capteur de lumière ambiante ou encore le BioActive Sensor.