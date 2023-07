Fnac Days : jusqu’à -70% sur une sélection de jeux vidéo et d’accessoires gaming

Ce sont les Fnac Days. Et pour l'occasion, on a sélectionné pour vous les meilleures offres du jour au rayon gaming. Les réductions vont jusqu'à -70% et les prix sont minis !

Découvrir le casque Ferrari à -50%

Aujourd'hui chez la Fnac, on a trouvé un casque ThrustMaster T.Racing Scuderia Ferrari Edition avec isolation acoustique avec une réduction de -50%. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 50€ au lieu de 99,92€.

Vous souhaitez vous lancer pour de bons dans les jeux automobiles ? Craquez pour le jeu F1 23 et un volant ThrustMaster et vous pourrez profiter de ce casque gratuitement ! Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 16 juillet prochain (inclus).

Avec le casque, vous profitez notamment d'un confort exceptionnel avec un microphone unidirectionnel et 3m de câble afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations de jeu. Le son est cristallin et il ne souffre d'aucune saturation.

Les jeux à prix mini chez la Fnac

Pendant ces Fnac Days, l'enseigne propose également plusieurs jeux vidéo à prix mini, comme :

Casque de VR, clavier, souris, fauteuil : notre sélection d'accessoire

Vous cherchez des accessoires gaming ? Retrouvez ci-dessous notre sélection à prix mini :

Pour encore plus d'offres, rendez-vous vite chez la Fnac pendant les soldes d'été et les Fnac Days !