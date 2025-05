Samsung vous raconte-t-il n’importe quoi sur la résistance à l’eau des Galaxy S23 ? Cette histoire ouvre le débat

Le Galaxy S23 Ultra est visiblement plus résistant à l'immersion dans de l'eau que ce que suggère sa certification IP68. Un appareil repêché après 5 heures dans une rivière assez profonde s'en est sorti comme si de rien n'était. On vous raconte.

La résistance à l'eau des smartphones de Samsung certifiée par un indice IP, est-elle profondément en-dessous de la réalité ? C'est en tout cas ce que suggère un fait divers – repris par Samsung lui-même. L'histoire se passe en Suède : Mikael Krekula, guide passionné de nature, était en train de tester un sonar près d'un trou percé dans la glace qui recouvrait alors la rivière Kalix.

Mais que ce dernier manipulait son mobile, un Galaxy S23 Ultra, avec des gants, l'appareil finit par lui glisser des mains et tombe dans les profondeur des eaux glacées de la rivière. Il fait alors ce qu'il peut pour tenter de le repêcher. Ce qui s'avère loin d'être simple. En effet, à l'endroit où il se trouve, le lit de la rivière se trouve trois mètres plus bas.

Son Galaxy S23 Ultra contient toute sa vie numérique

Et il y a un peu de courant, ce qui rend la recherche de l'appareil à tâtons d'autant plus difficile. Mais comme il l'explique, il lui était impossible de lâcher prise : “a ce moment, j'avais l'impression d'avoir fait don de toute ma vie digitale à la rivière – les photos, identité, cartes de paiement, et toutes mes applications, perdues, en un instant”, raconte Mikael Krekula.

Alors il continue de tenter toutes les options possibles pendant des heures, dans le froid glacial. Pour accéder à une zone plus vastes, il perce à la sueur de son front huit autre trous dans la glace, assez épaisse. Il improvise une série d'outils plus ou moins efficaces. Au fil des heures, l'espoir de retrouver l'appareil semble s'éloigner. Et pourtant… grâce à sa motivation de fer, il finit par repêcher le Galaxy S23 Ultra – au terme de cinq heures de recherches !

Alors que l'appareil remonte à la surface, il se souvient que le Galaxy S23 Ultra est certifié IP68, ce qui signifie que Samsung garantit une résistance à la submersion dans l'eau (douce) jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant une durée de 30 minutes. Au-delà, des dommages sont possibles. Après 5 heures passés à 3 mètres de profondeur, Mikael Krekula s'attend donc à récupérer un appareil complètement inutilisable.

Pourquoi le Galaxy S23 Ultra résiste à des conditions bien au-delà de la certification IP68

Mais alors qu'il appuie sur le bouton de verrouillage, l'écran s'illumine, intact. Avec trois notifications d'appels manqués. Même si, de l'extérieur aucun dégât des eaux n'était visible et que tout semblait fonctionner comme si de rien n'était, il l'éteint pour mieux le laisser sécher pendant la nuit. Le lendemain, l'appareil ne montre toujours aucun signe de dommages. C'est comme si il n'avait jamais sombré au fond d'une rivière glacée.

L'histoire montre en tout cas que Samsung, comme d'autres constructeurs, restent plutôt conservateurs sur la certification IP. Tout du moins sur le segment Premium. Il faut dire que cette certification semble surtout rechercher un équilibre entre donner une information utile aux clients sur la durabilité de leur produit. Sans l'exagérer pour pousser les utilisateurs à prendre quand même soin de leur appareil.

Une stratégie qui permet au passage de décharger Samsung d'obligations potentiellement coûteuses. La marque n'accepte pas, comme nombre de ses concurrents, de réparer des appareils trop endommagés. Surtout lorsque l'étendue des dégâts qui sont constatés trahissent le fait que l'appareil a été exposé à des conditions hors-normes.