Attention si vous avez installé la mise à jour One UI 7 sur votre Galaxy S23

L'appareil photo de certains Galaxy S23 souffre de nombreux problèmes depuis l'installation de la mise à jour One UI 7.

Le déploiement de One UI 7 n'a pas été un long fleuve tranquille pour Samsung. La mise à jour a été rendue disponible plus tard que prévu selon le calendrier initial et a même dû être suspendue pour des problèmes critiques. One UI 7 a aussi fait fondre l'autonomie de certains Galaxy S24, et il semble que tous les soucis n'aient pas encore été corrigés.

De nombreux propriétaires d'un Galaxy S23 témoignent que la qualité photo de leur smartphone s'est dégradée depuis l'installation de One UI 7 sur leur appareil. Le phénomène paraît toucher tous les modèles de la série : le Galaxy S23, S23+, S23 Ultra et S23 FE. Comme le rapporte PhoneArena, les utilisateurs déplorent sur Reddit et les forums de Samsung divers comportements étranges de l'appareil photo de leur mobile.

Des photos floues, délavées, qui manquent de netteté avec les Galaxy S23 sous One UI 7

“La qualité de l'appareil photo de mon Samsung S23 s'est considérablement dégradée après la mise à jour. Que dois-je faire pour résoudre ce problème ? Il ne parvient pas à capturer des paysages lointains et les photos sont floues”, explique un internaute. “Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué un ralentissement lors de la prise de photos depuis One UI 7 ? La photo semble être prise immédiatement, mais l'aperçu n'apparaît qu'au bout de 2 à 3 secondes”, remarque un autre.

On reproche aussi aux Galaxy S23 de capturer des photos ternes et délavées depuis la mise à jour. Les performances de nuit sont aussi la cible de critiques, un utilisateur les qualifiant de “très médiocres par rapport à One UI 6.1”. Samsung n'a pas répondu officiellement à tous ces retours, mais on ne peut qu'espérer que le constructeur travaille sur un correctif, et que celui-ci soit disponible rapidement. Le constructeur pourrait être tenté d'attendre la sortie de One UI 8 pour résoudre tous ces soucis, mais on ne connait pas encore sa date de déploiement pour les Galaxy S23. Il faut prendre son mal en patience donc, et croiser les doigts pour que One UI 8 vienne avec moins de bugs que One UI 7.