Android 15 : Google déploie la deuxième bêta, voici toutes les nouveautés

La deuxième version bêta de la prochaine grande mise à jour d'Android est arrivée, et elle contient une tonne de nouveaux outils de confidentialité, d'optimisations des performances et d'avantages en termes de productivité.



Après une première bêta le mois dernier, on a enfin droit à la deuxième. Alors que le lancement d'Android 15 n'aura lieu que dans plusieurs mois, Google vient de nous donner un premier aperçu des changements les plus importants apportés au système d'exploitation mobile. La principale nouveauté d'Android 15 Beta 2 est une nouvelle fonction de confidentialité très attendue, appelée Private Space (espace privé). Cette fonction partitionne une zone sécurisée et verrouillée de votre appareil Android pour y stocker des applications et des données sensibles derrière une couche supplémentaire d'authentification biométrique.

Une fois activée, Private Space maintient ces applications et ces fichiers complètement séparés, ils n'apparaîtront pas dans votre lanceur, votre menu des favoris ou même n'enverront pas de notifications lorsqu'ils sont verrouillés. C'est l'option ultime pour garder les informations vitales à l'abri des regards indiscrets.

Google déploie tout un tas de nouvelles fonctionnalités

Mais la confidentialité n'est pas la seule préoccupation de cette version bêta. Google vise également des gains de performance importants. Android 15 Beta 2 prend en charge les pages mémoire de 16 Ko, au lieu de la norme actuelle de 4 Ko. L'optimisation de la taille des pages promet des économies d'énergie de plus de 4,5 % en moyenne lors du lancement des applications. Elle pourrait aussi permettre des démarrages plus rapides pour des applications telles que l'appareil photo (jusqu'à 6,6 %).

Parmi les autres améliorations des performances, citons l'amélioration de l'efficacité de la batterie pour les services d'avant-plan qui permettent aux applications de fonctionner activement en arrière-plan. Un nouveau délai de six heures fera automatiquement passer les tâches intensives telles que la synchronisation des données à un niveau de priorité inférieur. Cela devrait permettre de préserver l'autonomie de la batterie à long terme sans compromettre la fonctionnalité des applications.

Côté multimédia, Android 15 Beta 2 apporte un décodage vidéo logiciel AV1 optimisé qui promet des performances trois fois supérieures à celles des anciens décodeurs. Elle ajoute également le rendu ANGLE en option pour améliorer potentiellement les performances graphiques des jeux et applications OpenGL.

Lire également – La bêta d’Android 15 est disponible sur des smartphones Xiaomi, OnePlus, Honor, Oppo…

D'importantes améliorations de la qualité de vie sont aussi prévues pour le multitâche et la saisie au clavier. Les utilisateurs de grands écrans, comme les tablettes ou les appareils pliables, bénéficieront de nouvelles dispositions multifenêtres pour associer des applications côte à côte, ainsi que de la possibilité d'épingler le menu des applications récentes. La frappe devient par ailleurs plus fluide grâce à la prise en charge de polices variables à travers les alphabets et glyphes globaux.

Les autres ajouts notables de la version Android 15 Beta 2 sont les suivants :

Prévisualisation du sélecteur de widgets pour éviter de placer des widgets disgracieux sur l'écran d'accueil.

Plus de types de données de santé/forme ajoutés à la plateforme Health Connect de Google

Animation prédictive du geste de retour montrant où le geste de retour vous mènera

Prise en charge de la personnalisation des références au genre du système dans les langues mixtes

Modèles de vibration des notifications adaptés aux différents canaux. Désormais, les utilisateurs peuvent définir des vibrations distinctes pour un message WhatsApp ou Messenger par rapport à une mise à jour de livraison Uber Eats sans sortir leur téléphone de leur poche. Pratique pour avoir une bonne idée de qui vous contacte même si vous n’avez pas accès à votre smartphone.

Bien sûr, comme il s'agit d'une version bêta précoce, les fonctionnalités et les modifications d'Android 15 sont encore sujettes à des révisions avant le lancement final prévu pour cet automne. Certaines pourraient même complètement disparaître d’ici la sortie, mais la deuxième version bêta nous donne déjà un aperçu des priorités de Google pour l'avenir de la plateforme.